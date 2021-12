Operadores turísticos llevarán a la Justicia la medida que afecta la compra de pasajes

El titular de la Cámara de Turismo de Chubut, Miguel Sosa, habló sobre el impacto en los operadores de la medida del BCRA que suspendió el pago en cuotas con tarjeta de crédito de pasajes aéreos al exterior.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «sin conectividad es muy difícil crecer y desarrollarse para la actividad turística» y apuntó que «el tiempo dirá si las políticas públicas fueron acertadas o no, pero el dato concreto es que mínimamente son 11 las compañías internacionales que suspendieron sus rutas, en un principio obligadas por la pandemia, y luego cada país fue instrumentando su política pública y de circulación, donde Argentina tuvo la cuarentena más larga del mundo, con 18 meses de industria turística parada».

«Fue una cuarentena atroz»

Asimismo, Sosa manifestó que «esto último hizo que otros países tomaran ventaja, que establecieran mecanismos de protocolo y circulación y permitieran la entrada de divisas», sumando a ello que «nosotros no hacemos política partidaria sino sectorial porque sabemos lo que nos afecta; y la decisión de esta cuarentena atroz que tuvo la industria turística hizo que Andes dejara de volar, a Norwegian y LAN Chile que se retiraron de Argentina, lo cual nos dejó con una conectividad muy pobre».

Un largo camino de recuperación

«Suspender una aerolínea puede llevar 30 segundos, pero volver a poner en marcha una ruta aérea lleva entre un año y medio y dos, porque todo ello involucra aeronaves, logística, recursos técnicos, permisos, circulaciones, y varias cuestiones que hacen a una ruta nacional o internacional», añadió el referente del turismo en Chubut, y por otro lado calificó como una «mala decisión» la que «tomó el Gobierno la semana pasada, de suspender el pago de pasajes al exterior en cuotas, lo cual generó caos, pánico, desazón y bronca en todos lados».

«En pandemia se perdieron 13.000 empresas»

«Sabemos perfectamente que la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVyT), que está dentro del seno de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) no se va a quedar con los brazos cruzados y se van a articular algunas acciones de índole legal y recursos, porque realmente (la medida) estaría dándole un tiro de gracia a los operadores, que han sufrido más que nadie», mencionó Sosa, agregando que «para quienes se dedican exclusivamente a la operación de viajes, es atroz; si en pandemia se perdieron 13 mil empresas, no quiero pensar lo que va a suceder ahora».

«Es un monopolio de tarifa»

Finalmente, el titular de la Cámara explicó: «Los expertos estiman que estamos casi por debajo del 50% de los vuelos regulares que había. Y lo que hay es prácticamente monopólico en la tarifa, y se hace inviable para la gran mayoría de la gente. Este tipo de medidas a los únicos que benefician es a los que más tienen, no a la clase media ni trabajadora. Hasta ahora, informalmente, han comunicado que las medidas son solamente para los pasajes al exterior, pero no queda claro y estamos esperando la letra chica. Pero las tarifas que tiene hoy el monopolio de Aerolíneas es una cosa de locos, un ida y vuelta de aéreo, promediando Ushuaia, El Calafate, Puerto Madryn y la zona de la Cordillera no baja de $40.000 por pasajero».