Massoni: «Este es el primer paso de un proyecto»

El candidato a senador nacional por Chubut al Frente, Federico Massoni, votó pasado el mediodía en la Escuela 53 de la ciudad de Trelew. Luego de emitir sufragio, el actual ministro de Seguridad dialogó con los medios de prensa y dijo: «Hasta ahora no tenemos ningún problema grave, las mesas han abierto de manera prolija, todo se está dando de manera extremadamente pacífica, algo que para nosotros es muy bueno porque este es el primer paso para un largo camino que comienza y que se va a consolidar en un futuro».

Massoni recorrerá diversas escuelas y a las 18 horas partirá hacia Comodoro Rivadavia para esperar los resultados con el resto de los candidatos oficialistas. «Hace tres años que vengo recorriendo la provincia y vengo con una gran alegría por la gran recepción que me han dado en cada una de las localidades, con charlas profundas y sinceras con los vecinos «, manifestó.

En cuando al camino que recién comienza, el candidato a senador aseguró que se trata de «un proyecto, no de las personas. Este es el primer paso de un proyecto».