Madrynenses de gran performance en el Patagónico de Badminton

En la localidad de Sarmiento, se disputó días atrás el Torneo Patagónico de Badminton, certamen que contó con la participación de deportistas de toda la provincia del Chubut y de la región.

De hecho, formaron parte dos competidores de la Escuela Municipal de Badminton de Puerto Madryn, los hermanos Marvin y Mael Carrera, que disputaron instanciad definitorias en Individual y en Dobles, logrando primeros puestos.

Los hermanos Carrera celebraron en la cita regional

Días atrás, se desarrolló en la ciudad de Sarmiento, el Torneo Patagónico de Badminton, competencia de la que participaron deportistas de distintas ciudades chubutenses y de la región.

Dos jóvenes del taller de Bádminton, dependiente de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, asistieron a un Torneo Patagónico desarrollado en Sarmiento y que contó con la participación de jugadores de distintas ciudades.

Los hermanos Marvin y Mael Carrera, quienes representaron a la ciudad, lograron muy buenos resultados.

En categoría Individual Sub 16, Marvin se consagró campeón y en Single Sub 18 llegó hasta 4tos de final con solo 14 años edad. Mientras que junto a su hermano Mael de 12 años, llegaron a la semifinal de Dobles Caballeros categoría Promocional y se consagraron campeones en categoría Sub 16.

Del evento participaron deportistas de Rada Tilly, Comodoro Rivadavia, Esquel, Bariloche, Rawson, Puerto Madryn y otras localidades patagónicas.

Cabe mencionar que el taller de bádminton funciona los días lunes y miércoles de 17 a 19 horas en la Escuela 192.