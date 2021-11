Macri pasó por Chubut y respaldó a «Nacho» Torres

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, arribó a Esquel y también visitó Trevelin, donde inicialmente evitó a la prensa, pero más tarde accedió a un breve diálogo, en el que expresó su apoyo a los candidatos de Junto por el Cambio en Chubut y elogió la figura de Ignacio «Nacho» Torres.

«Tenemos que demostrar que los argentinos podemos y que Chubut puede, ‘Nacho’ es parte de un grupo de dirigentes muy valiosos para transformar la provincia, y en esta elección le estamos diciendo ‘basta’ a un montón de cosas que no tenemos, una cultura del poder oscura y perversa», dijo Macri y remarcó que «queremos un cultura del poder transparente, honesta y constructiva».

«Este es un gobierno sin rumbo»

Sobre el resultado de las elecciones de noviembre de cara a la construcción política hacia el 2023, Macri manifestó que «con el apoyo que recibamos de los argentinos trataremos de hacer control de daños los próximos dos años ante un gobierno que no tiene rumbo, que ha hecho muchas cosas malas en estos primeros dos, y capitalizando nosotros todo el aprendizaje que tuvimos».

Administrar los recursos

En cuanto a la situación económica que atraviesa la provincia y el rol del Estado Nacional, el ex mandatario fue contundente: «No hay recurso que alcance para aquél que no sabe administrar. Lo que hay que lograr es tener un gobierno responsable, inteligente, que sepa administrar los recursos de la provincia y generar nuevos».

«Esto no lo queremos más»

«Este es un momento de mucho dolor y angustia para los chubutenses, no solo ante la amenaza de esta violencia pseudo mapuche que han tenido, sino también por la crisis económica, la de la pandemia, todo esto ha generado angustia y dolor pero también aprendizaje. Y nos lleva a decir ‘esto no lo queremos más’ y a buscar la oportunidad de ser mejores. Ahí se construyen un montón de ideas para debatir, por ejemplo, cómo mejorar el sistema de educación, cómo nos preparamos para la era de la robótica, la genética y la inteligencia artificial, que son cosas que están transformando el mundo laboral. Y espero que resolvamos rápido, ya que estamos en el siglo XXI, la agenda del siglo XX que es la que casi todos los países resolvieron, que es no tener inflación, generar estabilidad, conectarnos; y resolver todo esto arranca a partir de noviembre y se va a consolidar».