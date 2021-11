Luque aseguró que «seguiremos invirtiendo en políticas sociales»

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, participó del agasajo por el 48° aniversario del Centro de Promoción Barrial Los Grillitos, espacio que cumple un importante rol en la contención de los niños de barrio Pietrobelli y sectores aledaños.

La celebración se concretó en horas del mediodía, con la participación del viceintendente Othar Macharashvili; el secretario de Gobierno, Modernización y transparencia, Maximiliano Sampaoli; la subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Celia Gandini; el ex intendente Carlos Linares; funcionarios provinciales; referentes de distintas instituciones intermedias; y directivos, personal, padres, alumnos y ex alumnos del CPB.

Encuentro

En ese marco, Luque afirmó que “después de tanto tiempo, es muy lindo encontrarnos con los chicos, para quienes tenemos que trabajar para lograr la contención que se merecen en una ciudad como la nuestra, tan desigual en muchos aspectos y con tantas necesidades de políticas sociales como las que llevamos adelante. Sabemos que todavía nos falta mucho para alcanzar algunos de los objetivos más importantes que pretendemos alcanzar para tener un Comodoro más igualitario y con los niños viviendo mucho mejor en una sociedad más equitativa”, resaltó.

Continuando en ese tenor, expuso que “para lograr esto, debemos desarrollar políticas de Estado con un compromiso real desde sus autoridades y funcionarios, pero también con personas como las que componen este CPB, que todos los días trabajan con vocación, pasión y amor y a quienes les duele cada vez que sufre un niño o una niña. Sentimos un profundo orgullo por ellos”.

Compromiso

En ese sentido, recalcó que “tenemos un fuerte compromiso para seguir trabajando e invirtiendo en políticas sociales. Se puede trabajar con pasión y vocación, pero si después no hay inversión pública dirigida realmente a subsanar muchos de los daños que sufren los chicos, no sirve de nada. Las palabras pueden sonar bien, pero si no les ponemos los recursos económicos necesarios para contar con personas que cubran esta demanda y llegar a tiempo hacia dónde debamos llegar, no sirve de nada la función para la que nos eligieron”, aseveró.

En esa línea, señaló que “vamos a seguir estando presentes y tenemos muchas temáticas para seguir avanzando en conjunto. El Municipio está comprometido y contamos con mucha gente trabajando con un enorme profesionalismo desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, por lo que continuaremos intentando llegar más rápido con políticas públicas”.

Para finalizar, Luque manifestó que “nuestro deseo es seguir construyendo espacios como el CPB Los Grillitos, donde los chicos sean protagonistas y puedan disfrutar en un ambiente saludable como el de este lugar”.

Acompañamiento a las familias

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Celia Gandini, indicó que “pasaron tres generaciones de niños por este espacio y eso habla no solo de la antigüedad de la institución, sino también de cómo se vienen promoviendo políticas públicas de protección para los niños, acompañando además a los padres en los momentos difíciles que implica la vida y la crianza de los hijos en las distintas etapas. Contamos con un equipo que da cuenta de ese trabajo de generar una paternidad positiva, tratando de inculcar cuestiones de afecto, pero a la vez buscando como generar protección en los niños y criarlos en un clima de no violencia”, explicó.

Finalmente, Gandini celebró que “el CPB esté funcionando actualmente a pleno, aunque nuestro deseo es que también se acompañe a los adolescentes, dada la situación difícil que atraviesa el sistema educativo”.