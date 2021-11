Linares sostuvo que «se están haciendo bien las cosas y esperamos el acompañamiento de la gente»

El candidato a senador nacional por el Frente de Todos, Carlos Linares, puso en valor la visita de los ministros del Interior y de Economía de la Nación, Eduardo ‘Wado’ De Pedro y Martín Guzmán, y planteó que «se están haciendo las cosas bien y esperamos acompañamiento» en el próximo turno electoral del 14 de noviembre.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «estamos en contacto con la gente y estas visitas (de funcionarios nacionales) son muy importantes para la provincia, además del panorama ‘post elecciones’ que se presenta» y contó que «el otro día tuvimos una cena con más de 300 empresarios en Comodoro Rivadavia, me parece que se están haciendo bien las cosas y esperamos el acompañamiento de la gente para seguir teniendo un país para adelante».

«Hay un fuerte acompañamiento, la post pandemia no es fácil de encarar y dejó sus huellas fuertes, hay que empezar a sacar a la provincia y al país adelante, a pesar de los obstáculos y de un Gobierno que gobernó muy poco en función de lo que hizo la pandemia, pero hoy estamos viendo un crecimiento y una reactivación», manifestó Linares.

En cuanto al resultado de las PASO, «no hay que dar vuelta nada porque es una nueva elección, el que más votos consiga será el que triunfe; tenemos esta nueva oportunidad y no nos podemos equivocar porque hoy la provincia es mirada, tenemos que seguir a favor de los trabajadores y no quitándoles derechos», apuntó el ex intendente de Comodoro Rivadavia y actual presidente del PJ en Chubut.

«Ojalá entendamos que tenemos que trabajar todos juntos, por lo menos en los puntos neurálgicos que necesita la provincia como educación, trabajo e inversiones. La Reparación Histórica no puede ser un eslogan de campaña, tiene que ser algo serio y tratado», mencionó el dirigente.