«La cepa Delta no puede hacer pie en la Patagonia», afirmó el Dr. Jorge Brugna

El médico epidemiólogo Jorge Brugna, se refirió a la circulación de la variante Delta y afirmó que «todavía no hizo un pie importante en la región, de todas maneras es muy importante que no bajemos los brazos con respecto al uso del barbijo, a ventilar los ambientes en los que estamos, a no compartir el mate y a mantener una distancia de un metro y medio entre una persona y otra».

En cuanto a las variantes circulantes en la Patagonia, el especialista comodorense aseguró que, en un 95 por ciento, se trata de las Manaos y Andina. «Nos está yendo bien, pero no porque el virus se cansó, sino porque no puede hacer más. Si nosotros bajamos los brazos y le damos más posibilidades, el virus va a hacer más».

En este contexto, Brugna hizo referencia a la vacunación y manifestó que «ha hecho la diferencia y le deja cada vez menos lugar al virus».