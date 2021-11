KISS estará en Argentina en 2022

KISS finalmente aterrizará en Argentina el 23 de abril de 2022 en el marco de su gira internacional “End Of The Road World Tour”. Luego de viajar por Estados Unidos y Australia, llegarán a Latinoamérica ese mes para realizar fechas en nuestro país y en Chile, Brasil, Perú y Colombia para después seguir por territorio europeo.

“Esta será la celebración definitiva para aquellos que nos han visto y una última oportunidad para aquellos que no lo han hecho. KISS Army, nos estamos despidiendo en nuestra gira final con nuestro show más grande y saldremos de la misma manera en que entramos. Sin pedir disculpas e imparables”, dijo la banda a través de un comunicado de prensa.

“Todo lo que hemos construido y todo lo que hemos conquistado en las últimas cuatro décadas nunca podría haber sucedido sin los millones de personas en todo el mundo que han llenado clubes, teatros y estadios durante esos años”, explicó agradeciendo a sus fanáticos de todo el planeta.

La última gira de KISS que se pospuso por la pandemia

La fecha original del reencuentro entre KISS y el público argentino era el 9 de mayo del 2020. Sin embargo, tras la pandemia que sacudió al mundo, la banda decidió postergarlo para noviembre de ese mismo año. Lo cierto es que ese nuevo encuentro tampoco se pudo realizar.

Fue recién en el 2021 que KISS regresó a los escenarios de todo el mundo. La banda, a través de un comunicado formal, había confirmado que para su regreso tanto los músicos como el equipo de gira estaban completamente vacunados y operaban en una burbuja.

Sin embargo, en septiembre de este año y en medio de los shows tan esperados, se vieron obligados a suspender todo nuevamente debido a que dos de sus integrantes dieron positivo de Coronavirus. Según lo confirmaron a través de un comunicado, Gene Simmons y Paul Stanley contrajeron la enfermedad y, por ese motivo, la banda tuvo que posponer cuatro fechas en Estados Unidos, así como también tener que asilar al equipo completo para evitar los contagios.

Una vez resuelto, volvieron al ruedo y los fanáticos de, literalmente todo el mundo, los esperan ansiosos para disfrutar de lo que, según ellos mismos confirman, su último concierto. Y Buenos Aires no es la excepción. “Vamos a invadir Argentina el 23 de abril de 2022”, escribieron.