JJ Moreno debía ganar y lo hizo: venció a Germinal y se emparejó la tabla

Este domingo, se jugó la 3° Fecha del Torneo Regional Amateur que, por la Zona 4, tuvo la victoria de JJ Moreno ante el equipo que llegaba como puntero, Germinal de Rawson.

En casa del “Naranja”, derrotó por 2 a 1 al conjunto capitalino y de esta manera, también con el triunfo de Racing en su visita a Gaiman, se emparejan las posiciones en la tabla de ubicaciones. El próximo miércoles, comenzaran a jugarse las revanchas.

Triunfo del “Naranja” ante el puntero

Por la 3° Fecha del Torneo Regional Amateur de fútbol se dieron interesante duelos este domingo, como los registrados por la Zona 4.

En su cancha, JJ Moreno consiguió el resultado que necesitaba para seguir en disputa en el certamen: no tuvo un partido sencillo, ya que llegaba el líder Germinal, pero los dirigidos por Andrés Iglesias supieron sacar a su favor un duelo más que peleado.

Tras un primer tiempo que terminó igualado en 0, parejo aunque con situaciones más claras para “El Naranja”, en la segunda parte del juego se dieron las emociones y los gritos de gol.

A los 11´, Ramiro Peters avisó sacando un buen remate al arco que sacó el golero “Oreja” López; y minutos después, concretó Matías Llanquetrú, con una estupenda definición desde fuera del área grande que se coló por el ángulo izquierdo del arquero germinalista que nada pudo hacer ante el remate del lateral derecho local.

Sin embargo, no terminó de celebrar la hinchada “Naranja” , que a los 26´, llegó la igualdad con un buen contrataque de los germinalistas que terminó de definir Roberto Dichiara, que concretó ante la salida del golero Leonel Contrera que más allá del tanto recibido, tuvo una muy buena performance.

Iglesias, DT local, realizó variantes que le dieron redito, no solo para darle frescura a sus jugadores sino para encontrar las respuestas que no estaba teniendo: a los 41´, un remate de Sebastián Aciar buscó el arco pero se fue apenas centímetros desviado.

La gente del “Naranja” que tenía atragantado el frito de gol, finalmente pudo gritarlo a los 47´, cuando tras un centro enviado por Juan Manuel Bordaberry por el costado derecho, ingresó en el segundo palo el delantero Ramiro Peters, para concretar el 2-1 final.

JJ Moreno ganó, logrando el resultado que necesitaba, sumando de a tres y reacomodándose en la tabla de posiciones.

Por su parte, en Gaiman, Racing venció como visitante al dueño de casa por un contundente 6-1 con los goles anotados por Luis Díaz (e/c), Kevin garay, Brian Ibáñez, Darío Roa, Lautaro Cáceres y Kevin Rosas; descontando Jonathan Gómez para el conjunto liderado por “Cachi” Viegas.

De esta forma, la tabla de posiciones de la Zona 4 continúa con Germinal líder con 6 unidades, siendo escoltado ahora por JJ. Moreno que llega a las 5 unidades. Racing tiene 4 puntos y último está Gaiman con un punto.