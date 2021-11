Indagan a los detenidos en el caso Tehuel, ahora por homicidio agravado por odio de género

Los dos hombres que están detenidos desde hace meses en el marco de la causa por la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo en la localidad bonaerense de San Vicente, serán indagados pero por homicidio agravado por odio a la identidad de género, luego de que la fiscal del caso considerara que hay pruebas para creer que fue asesinado.

Se trata de Luis Alberto Ramos (37) y Oscar Alfredo Montes (46), quienes quedaron formalmente acusados por el delito de «homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género” que prevé una pena de prisión perpetua, dijeron fuentes judiciales.

Los voceros confirmaron que los detenidos están en el edificio donde funciona la fiscalía descentralizada de San Vicente a cargo de la fiscal Karina Guyot y que tras reunirse con sus defensores comenzarán a ser indagados.

Los dos sospechosos estaban acusados de «encubrimiento en concurso real con falso testimonio», sin embargo la causa dio un giro y, a pesar de que aún no fue encontrado el cuerpo de Tehuel, la fiscalía concluyó que fue asesinado.

La fiscal Guyot requirió el mes pasado imputar a Ramos y a Montes por el crimen del joven y el juzgado avaló en las últimas horas el cambio de carátula a «homicidio agravado por odio a la orientación sexual», al creer que el asesinato es la hipótesis más firme.

Ese giro en la pesquisa se fundamentó con la incorporación de nueva prueba, entre ella la que indica que sangre hallada en la vivienda de uno de los sospechosos pertenecía a Tehuel.

Se trata de material genético encontrado sobre una pared de la casa de Ramos, situada en la calle Mendoza al 1200 del barrio La Esperanza, en Alejandro Korn.

Justamente Tehuel fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo último, cuando salió de su casa de San Vicente rumbo a la de Ramos, en la localidad de Alejandro Korn, porque le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento.

Al no tener más noticias de él, su pareja realizó la denuncia por la desaparición ante la policía y la fiscal Guyot, quienes desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Ramos, quien según fuentes de la pesquisa tiene antecedentes de violencia y venta de drogas.

En una excavación realizada en la casa del sospechoso se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas de vestir que podrían pertenecer al joven.

Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se retiró por su lado.

Sin embargo, su versión no pudo ser corroborada y la fiscal Guyot pidió su detención.

Además de Ramos, fue apresado Montes, un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien en principio la funcionaria judicial le había imputado el mismo delito que al primer acusado: «encubrimiento en concurso real con falso testimonio». (Fuente: Télam)