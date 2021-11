Fuerte aumento de la carne en Madryn durante octubre

El Centro Socialista de Puerto Madryn presentó los resultados del relevamiento de precios realizado durante el mes de octubre, que registró un incremento promedio del 3,9%.

Los artículos relevados corresponden a productos cárneos, vegetales y frutas, no perecederos y artículos de limpieza, tomándose siempre las mismas marcas y en las mismas bocas de expendio. El índice comunicado no refleja el aumento del costo de vida, ya que no incluye tarifas de servicios, vestimenta, esparcimiento y combustibles.

Los artículos que sufrieron el mayor aumento dentro del listado que se releva mes a mes fueron: la tapa de asado (20%), zapallo anco (18%), paleta (33%), huevos de color (16%), huevos blancos (20%), café molido (47%), Te (32%) y mermelada (20%).

Por último desde el Centro Socialista de Puerto Madryn destacaron que el aumento de precios en la ciudad, proyectado a lo largo del año, será del orden del 56%. Es decir que quien gastaba 30.000 pesos en enero de 2021, deberá disponer de 46.800 en enero de 2022.