Este miércoles 3 de noviembre es «feriado no laborable» en Chubut

“Institúyase el día 3 de noviembre de cada año como feriado no laborable en el territorio de la Provincia del Chubut, en conmemoración del día en que las tribus Tehuelches y Mapuches, les juraron fidelidad y lealtad a orillas del Arroyo Genoa a la Bandera Argentina”, señala la ley provincial 547, sancionada en 2014

El día no laborable es en conmemoración del día en que los pueblos originarios encabezados por el cacique tehuelche Casimiro Biguá, juraron fidelidad en 1869 al pabellón nacional.

El cacique había firmado el 5 de julio de 1866 un acuerdo con el presidente Bartolomé Mitre en representación de todos los caciques que habitaban entre Chubut y el estrecho de Magallanes, en el que se declararon «súbditos del Estado y obedientes como tales a las autoridades de su independencia en Patagones».

Casimiro Biguá, por intermediación del perito Francisco Moreno, llegó a entrevistarse con Mitre, consciente de la precariedad territorial que existía en el sur de la República prácticamente deshabitada y fácilmente penetrable por los enemigos que no eran pocos. Mediante ese tratado firmado el 5 de julio de 1866 los caciques del sur del país se comprometieron a cuidar las incipientes poblaciones, incluso de los malones de otros pueblos originarios más hostiles, contra los pocos asentamientos de origen europeo ubicadas en ese vasto territorio que solo contaban con poblaciones estables en Patagones y la colonia galesa del valle inferior del río Chubut que había llegado en 1865. Con posterioridad, el 3 de noviembre de 1869, Casimiro Biguá protagonizó el hecho histórico que se evoca como feriado provincial hoy recordando que en ese día el cacique junto con otros líderes nativos se congregaron en la precordillera chubutense, para jurar lealtad a la bandera. Ese momento además está grabado en un mural presente en el ingreso a la Casa de Gobierno en Rawson, realizado por el artista plástico Alejandro Lanoél, bajo el título de «El juramento de Casimiro Biguá», cacique nacido en 1819.