Esta noche juega la Selección

En el Estadio San Juan del Bicentenario, esta noche jugarán por la 14° Fecha de las Eliminatorias Sudamericanas CONMEBOL catar 2022, la Selección Argentina ante su par de Brasil.

El partido comenzará desde las 20:30 horas y contará con el arbitraje de Andrés Cunha, de Uruguay.

Unas 25 mil personas, estarán en la noche de este martes en el Estadio San Juan del Bicentenario, en la ciudad capital cuyana, en la que la Selección Argentina y por la 14° Fecha de las Eliminatorias Sudamericanas CONMEBOL Catar 2022, jugará ante su par de Brasil.

El partido, comenzará a las 20.30 horas, contando con arbitraje del uruguayo Andrés Cunha y televisación de la TV Pública y TyC Sports.

El equipo que comanda Lionel Scaloni, tiene un invicto de 26 partidos, cuenta con 28 puntos, seis menos que Brasil. Si logra quedarse con la victoria el conjunto argentino, le alcanzará con ampliar su diferencia de puntos con dos de los equipos que suman 16 unidades: Chile, Colombia y Uruguay.

Así, de ganar el clásico, Argentina deberá esperar que no lo hagan dos de esos tres rivales o bien, si el juego en San Juan termina empatado, esperar que pierdan un par de los mismos adversarios y además que no triunfe Perú.

Aún queda pendiente el duelo en Brasil

Vale destacar que aún se espera por la resolución de parte de FIFA del partido en Brasil ante el equipo brasileño, cotejo suspendido en septiembre pasado a los 5 minutos cuando delegados de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) ingresaron al campo de juego del Arena Corinthians de San Pablo para impedir la participación de cuatro futbolistas argentinos denunciados de haber violado la normativa migratoria en pandemia.

Los posibles once

En la Selección Argentina, el DT Lionel Scaloni aún no confirmó el equipo pero se vislumbra un posible once conformado por Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

En tanto, por parte del equipo que comanda Tité, formaría con Alisson; Danilo, Marquinhos, Éder Militao y Alex Sandro; Fabinho, Fred y Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cena y Gabriel Jesús.

El árbitro del cotejo Andrés Cunha (Uruguay), será asistido por sus compatriotas Richard Trinidad y Nicolás Taran.