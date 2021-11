Empezó un nuevo juicio por la muerte de Oscar Rodrigo Méndez

En la sala de audiencias del sexto piso de los tribunales de Trelew comenzó esta mañana un nuevo debate en torno a la muerte de Oscar Rodrigo Méndez, hecho ocurrido en el mes de febrero del año 2007 en esa ciudad.

El tribunal del juicio está integrado en esta oportunidad por los Dres. Gustavo Castro, Marcelo Nieto Di Biase y María Tolomei, siendo este el tercer cuerpo de jueces que interviene en una causa que ya ha tenido incluso la intervención de la Corte Suprema de Justicia.

Homicidio en agresión

Los tres imputados por la muerte de Oscar Rodrigo Méndez son Brian Alan Price, E. R. y E. P. (estos dos últimos menores al momento del hecho) a quienes se acusó inicialmente como supuestos coautores del delito de homicidio en agresión cometido el 10 de febrero de 2007 en la ciudad de Trelew.

La defensa de los tres imputados la ejerce el abogado Fabián Gabalachis mientras que la acusación está a cargo de los fiscales Carolina Marín y Gustavo Núñez. Asimismo, el Dr. Mauricio Castro representa a la familia de la víctima, constituida en querellante desde el inicio de la causa judicial.

Antecedentes del caso

En el primer juicio oral y público realizado en el año 2010, los jueces que intervinieron absolvieron a los tres acusados por el beneficio de la duda. La fiscalía y los abogados querellantes que representaban a la familia de la víctima plantearon una impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia y en esa oportunidad, la Sala Penal de la Corte Provincial, integrada por los ministros Alejandro Javier Panizzi, Daniel Rebagliatti Russell y Fernando Royer hizo lugar al planteo, ordenando la realización de un nuevo juicio.

El segundo tribunal sobreseyó a los imputados, al considerar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 282 del Código Procesal Penal de Chubut se habían vencido los plazos para presentar la acusación contra las personas involucradas.

Esta decisión motivó la presentación de distintos recursos en diferentes instancias por parte de la querella hasta que finalmente este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación “resolvió que de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se hace lugar al recurso extraordinario, se declara la inconstitucionalidad del artículo 282 del Código Procesal Penal de la Provincia del Chubut, en su aplicación al caso y se revoca la sentencia”. Dicho artículo del CPP de nuestra provincia establece que “la etapa preparatoria tendrá una duración máxima de seis (6) meses contados desde la realización de la audiencia de apertura de la investigación”.

Con esa decisión se declaró nulo un fallo del año 2014 por el cual la Sala Penal integrada por el ministro Jorge Pfleger y los ministros subrogantes Sergio Rubén Lucero y Carlos Velázquez declaraba inadmisible “la impugnación deducida a fojas 1456/64 por la parte querellante en contra del sobreseimiento” de los tres acusados.

Planteos previos

Como cuestiones previas y antes de los alegatos de inicio, el defensor particular Fabián Gabalachis realizó varios planteos: la publicidad del juicio a través de los medios de comunicación, la participación de la fiscalía y la prescripción de la causa.

En relación a que el debate se realice sin medios de prensa en la sala, el abogado alegó que dos de los imputados eran menores al momento del hecho y para esa petición el tribunal del juicio hizo lugar resolviendo que el juicio se lleve a cabo a puertas cerradas.

El segundo de los planteos debatido en la audiencia se relacionó con la presencia del Ministerio Público Fiscal en este nuevo juicio. Gabalachis fundamentó su postura en la no impugnación a lo resuelto en agosto del 2012 con lo que entendió que la fiscalía ha hecho una suerte de abandono de su interés, solicitando la continuidad del juicio debiendo ser excluido el Ministerio Público Fiscal. Para este cuestionamiento el tribunal no le dio la razón al defensor con lo que el juicio prosiguió con la presencia de la fiscalía, además la querella.

El último de los cuestionamientos en esta jornada, y el que más controversia generó tuvo que ver con la prescripción de la causa, lo cual habilitó fundamentos de las partes para imponer su argumento. Luego de escuchar la fundamentación jurídica, el tribunal resolvió dar a conocer su parecer el próximo jueves 25 de noviembre del corriente, a las 9 horas, plazo este fijado como cuarto intermedio.