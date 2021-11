El 20% de la población sigue sin vacunarse en la Argentina

De acuerdo al Monitor público de vacunación que elabora el Ministerio de Salud de la Nación y actualiza dos veces por día, ya se aplicaron 66.125.697 dosis contra COVID-19 en la Argentina. Así, hoy contamos con 36.161.974 personas que tienen el esquema iniciado (una dosis); 28.636.499 personas con esquema completo (dos dosis); 1.122.429 personas con una dosis adicional (tercera) y 204.795 personas con una dosis de refuerzo (tercera también).

Eso significa que Argentina cuenta con el 80% de su población que recibió al menos una dosis, con el 63% que ya completó las dos dosis y casi el 3% con una tercera dosis. A casi dos años de la aparición del virus en China y a 11 meses del comienzo de la vacunación en nuestro país, cabe preguntarse por qué todavía hay un 20% de la población que no recibió al menos una dosis de alguna de las vacunas protectoras contra el coronavirus, teniendo en cuenta que se distribuyeron hasta hoy 81 millones de dosis en las 24 jurisdicciones sanitarias del país.

Según datos de la cartera sanitaria nacional registrados al 19 de noviembre de 2021, se puede hacer una lectura del porcentaje de la población que recibió una dosis de acuerdo a su franja etaria. Con menos de 12 años (36,5%), 12 a 17 años (71,1%), 18 a 29 años (86,7%), 30 a 39 años (93,1%), 40 a 49 años (96,2%), 50 a 59años (95,8%), 60 a 69 años (97,4%), 70 a 79 años (96,8%), 80 a 89 años (91,3%), 90 a 99 años (73%) y mayores de 100 (33,9%).

Respecto a la vacunación completa de dos dosis, encontramos que a menores de 12 años (9,2%), 12 a 17 años (37,3%), 18 a 29 años (65,4%), 30 a 39 años (78,3%), 40 a 49 años (86,2%), 50 a 59años (89,3%), 60 a 69 años (92,7%), 70 a 79 años (93,2%), 80 a 89 años (87%), 90 a 99 años (69%) y mayores de 100 (27,8%).

Sse reportaron 641 nuevas infecciones y 5 muertes en las últimas 24 horas, que son cifras bajas comparadas a los 41.000 contagios registrados en el pico de mayo último y más de 780 muertes en junio. Sin embargo, a las autoridades sanitarias y a los expertos infectólogos, les comienza a preocupar este 20% de personas que no iniciaron su esquema vacunatorio o el 37% que todavía no lo completó con dos dosis.

Debido a estas cifras, desde el ministerio de Salud de la Nación están planeando en una fuerte campaña de comunicación que apunta a mejorar las cifras vacunatorias. La ministra de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti, lo advirtió esta semana en una entrevista en Radio con Vos. Entre las razones por las que algunas de las personas evitan aplicarse la segunda dosis figuran que lo hacen “porque la primera aplicación les causó dolores, trastornos o fiebre, porque piensan que la pandemia ya pasó y dejó de ser un problema y porque no perciben el riesgo de no completar su esquema de vacunación”.

“No queremos que en marzo cuando haga más frío y exista la posibilidad de un aumento de casos, salga todo el mundo a decir que tenemos baja cobertura con segundas dosis”, afirmó Vizzotti.

Y Juan Manuel Castelli, subsecretario de Estrategias Sanitarias del ministerio, le comentó a Infobae que “tenemos que fortalecer que haya más gente con esquema completo, tanto en los adultos de entre 18 y 39 años como en las personas que iniciaron su esquema, de acuerdo a la disponibilidad que tenemos”. Lo que se quiere evitar es que con los primeros fríos de 2022, en marzo o abril, no se produzca “un cuello de botella”, sobre todo ahora que la variante Delta del coronavirus pasó a ser la predominante en nuestro país. “Si logramos vacunar a más del 85% de los jóvenes de 18 a 39 años con el esquema completo antes de fin de año, posibilitará reducir significativamente las posibilidades de circulación del coronavirus en la Argentina. En el marco del Consejo Federal de Salud, estamos trabajando para promover la vacunación en los jóvenes. Es un grupo que tiene alta movilidad en las ciudades. Si hay una mayor cobertura de la vacunación en los jóvenes, se protegerán contra la infección por el coronavirus y contribuirá a reducir la circulación en la comunidad”, agregó.