Docentes se movilizaron por el centro de Esquel

Docentes de la Escuela Normal de Esquel se manifestaron esta tarde por el centro de la ciudad en reclamo de mejoras salariales y de infraestructura. Mirna Montecino, docente de la institución, contó al respecto: «Nosotros estamos con asambleas escolares, no dejamos de luchar porque sabemos perfectamente que estamos muy mal en condiciones laborales, no solo nosotros, sino también el personal auxiliar».

Si bien cada escuela comenzó a hacer «ruidazos» de manera particular, la idea es que este jueves se convoquen todas para visibilizar el reclamo: «Es una lucha y queremos que se escuche, porque un docente que está luchando, también está enseñando», dijo Montecino, quien exigió respuestas inmediatas por parte del gobierno, «sino vamos a seguir con otras acciones que ya estamos pensando de manera colectiva, todas las escuelas de Esquel».

Por último, la docente de Esquel aseguró que «se nos terminaron los ahorros, exigimos sueldos dignos, partidas escolares, insumos administrativos, edificios seguros. Nosotros somos trabajadores de la Educación y tenemos el derecho y el deber de reclamar».