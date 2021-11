Dinamizando la campaña

El Frente de Todos necesita mejorar la performance de las elecciones

PASO, y quien mejor parece haber sopesado las implicancias de lograr o no el objetivo ha sido Florencia Papaiani, candidata a senadora. La blonda trelewense se puso la campaña al hombro y salió a recorrer cada rincón de Chubut donde pueda recuperar un voto. El dato no resulta menor cuando en realidad aun con un mejor resultado el 14 de noviembre, Papaiani prácticamente no tiene chances de ocupar una banca en el Senado. Sin embargo, está claro que Florencia entendió el mensaje de las urnas y busca asegurarse una mejor plataforma electoral en estas elecciones legislativas pero con los ojos puestos en 2023. Una nueva estrategia, además de salir a caminar la provincia, es tomar posición sobre los temas de interés nacional que impactan a la región, como lo hizo respecto del Hidrógeno Verde y sus posibilidades de desarrollo en Chubut. La candidata del Frente de Todos, se abre camino con una mirada más allá del 14 de noviembre.