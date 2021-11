Deber de votar, derecho a elegir

Entre las elecciones PASO y las Generales, la participación de ciudadanos en las urnas aumentó apenas en un 5%. La concurrencia de votantes en las elecciones legislativas de medio término que se realizaron este domingo en todo el país se ubicaron ente el 71 y 72 por ciento, según las primeras proyecciones, lo que mostró un escaso aumento respecto a las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, que marcaron un 66,21 por ciento. Los desencantados no son pocos, y el descrédito de la dirigencia ha ido en aumento. No ir a votar también es una elección, cuyas consecuencias resultan irrisorias, por ello cada vez hay más personas que deciden no ir a las urnas. Es triste que un ciudadano no tenga la necesidad de cumplir con el deber cívico, y más aún, es doloroso que no quiera ejercer un derecho que alguna vez le ha sido negado o arrebatado. Vale decir entonces que, el resultado electoral es sin dudas un llamado de atención al oficialismo, pero el desinterés por participar de la elección, debería serlo para todo el arco político.