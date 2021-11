Condenan a tres años de prisión a reincidente en caso de violencia de género

El Ministerio Público Fiscal representado por la procuradora de fiscalía Verónica Van Vliet acordó la imposición de un juicio abreviado previsto en el artículo 355 del código procesal penal para determinar condena a Martín Isaac Gastón Pavez por diversos hechos cometidos en el marco de violencia de género ocurridos en Trelew en perjuicio de su ex pareja.

Pavez venía de haber estado detenido por una sentencia condenatoria de dos años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento dictada el 24 de noviembre de 2020 en el marco del legajo 93184, por un hecho sucedido el 21 de septiembre de 2020, y cuando obtuvo la libertad condicional, a los tres días produjo los hechos que ahora se le imputan y que datan del 3 de julio de 2021. La procuradora de fiscalía explicó que si bien el hecho ocurrió con posterioridad a la condena precedentemente referenciada, corresponde la unificación de las penas y dictando una pena única que comprenda ambos procesos.

El imputado obtuvo la libertad condicional el 29 de junio de este año y el día 3 de julio aproximadamente a las 12 se hace presente en la casa de su ex pareja provocando serios daños y ejerciendo violencia extrema contra la mujer que se encontraba en ese momento sola y durmiendo. Con amenazas e insultos, el hombre golpeó, tomó del cuello y arrastró a la víctima, que en un momento logró zafarse y salir al exterior pidiendo ayuda a los vecinos, pero el agresor arremetió nuevamente hacia su persona y la siguió golpeando, tomándola fuertemente del cuello y los cabellos, provocando numerosas lesiones. Fue en ese momento en que llegó personal de la seccional tercera, y mientras lo separan de la mujer y tratan de aprehenderlo, continúa insultando y amenazando.

Alrededor de las 14,30 Pavez es conducido al hospital zonal de Trelew a los fines de ser revisado por un médico como es de rigor, pero allí provoca desmanes, lanza puntapiés a una puerta e increpa a personal policial. Cuando deciden regresar con el detenido al patrullero, muy alterado le propina una patada al vidrio lateral trasero derecho del móvil rompiéndolo.

La defensora Romina Rowlands señaló que adhería a los términos de la acusación, haciendo saber que estaban tanto ella como su defendido en conocimiento de todo el plexo probatorio que sustenta la pieza acusatoria presentada por el Ministerio Público Fiscal y contando con el consentimiento del imputado para tales fines.

De esta manera, el Juez César Zaratiegui en su resolución dada a conocer el 11 de noviembre a las partes, decidió admitir el acuerdo presentado para la realización del juicio en forma abreviada y resolvió condenar a Martín Isaac Gastón Pavez como autor penalmente responsable de los delitos de amenazas, daño, violación de domicilio, daño agravado, lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de su ex pareja y por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, todos ellos en concurso real y en calidad de autor, artículos 45, 55, 149 bis, 150, 184 inciso 5, 92 en remisión al artículo 80 inciso 1 y 11 del código penal, y en el marco de violencia de género por lo que resultan aplicables al caso las disposiciones contenidas en la ley 24632 de adhesión a la convención de Belem do Pará, ley 26485 de protección integral a las mujeres, las reglas de Brasilia, a las cuales ha adherido el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, la ley provincial XV nro. 12 y demás disposiciones legales y constitucionales vigentes, imponiéndole una pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento.

Por otra parte, se declara a Isaac Pavez como reincidente, de acuerdo al artículo 50 del código penal, imponiendo las costas del juicio al nombrado, regulando los honorarios profesionales y emplazando al condenado para que en el término de diez días haga efectiva la suma de 4359 pesos en concepto de tasa de justicia.