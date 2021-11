Comodoro: Una pileta municipal prohíbe a mujeres usar «malla enteriza blanca»

Los responsables de una pileta semiolímpica municipal recientemente inaugurada en Comodoro Rivadavia se vieron envueltos en una polémica, luego de que trascendiera que las mujeres no pueden ingresar a la misma utilizando malla enteriza «blanca».

La planilla en la que figuran las tarifas y horarios de la pileta especifica, como indumentaria con la que se puede ingresar a la misma: “Gorro, ojotas, malla enteriza (no blanca) y bikinis deportivas para damas”. Los requisitos para varones, por su parte, no mantienen ninguna restricción: “Short de lycra, toallón y jabón”.

Por su parte, el director de Deportes municipal, Martín Gurisich, reconoció que el reglamento podía estar «desactualizado” y aclaró que “esa exigencia es por la transparencia” y para evitar “inconvenientes”.

“Se trata de evitar la transparencia. No podemos poner malla transparente. Uno puede establecer un criterio general y por lo general es la blanca lo que transparentaba. Me comprometo a revisarlo en caso que no corresponda y se actualice. Es bien tomada la sugerencia; apunta a las mallas que transparenten, para evitar inconvenientes”, apuntó el funcionario en diálogo con un medio radial regional.