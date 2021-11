Comenzó el juicio a la acusada de asesinar a golpes a la hija de su pareja

Fabiana Cruz, de 21 años, enfrenta una posible pena de prisión perpetua. La acusan de asesinar a golpes a Agustina, de 4 años, la hija de su pareja.

Este viernes comenzó el juicio en los Tribunales de Puerto Madryn y la primera persona en declarar fue Ana Quispe, la mamá de Agustina, con quien Fabiana estaba casada. La mujer, de 28 años, relató lo que sucedió el 29 de agosto de 2019, cuando su hija fue asesinada.

Esa mañana, Ana tenía que ir a retirar perfumes para vender. Y volvieron a discutir por las constantes agresiones de Fabiana hacia los hijos de Ana. “Yo tenía que salir y ya había hablado con Agustina, le había pedido que me espere. Teníamos que ir al Hospital porque me había contado que a la noche Fabiana le había pegado en la pancita. Y dijo que había vomitado”, narró.

Ana era empleada doméstica y además vendía perfumes. “La noche anterior cuando llegué Agustina ya estaba durmiendo. Cuando despertó me dijo que Fabiana le había pegado en la pancita. Yo le dije a Fabiana que ella no tenía por qué pegarle. Esa mañana volvimos a discutir, le pedí que vaya ella a buscar los productos y no quiso”, recordó Ana.

“Tenía que ir a buscar unos productos. Yo le pedí si podía ir a retirarlos ella y me dijo que no, que no tenía ganas. Entonces yo me enojé y salí. Me fui corriendo, porque había mucho viento ese día. Al regresar, no fue mucho tiempo, porque fui y volví rápido, en el barrio me contaron lo que había pasado con mi bebé. Así que fui al Hospital”, contó, entre lágrimas, por videoconferencia. La joven actualmente vive en Jujuy, junto a sus otros dos hijos.

Eran las 11 de la mañana. Apenas 15 minutos después de que un vecino viera a Ana salir corriendo de la casa, Fabiana salió a la calle con la nena desvanecida y cubierta de sangre en sus brazos. Le dijo que la nena se había caído. El vecino las llevó en su auto hasta el hospital Andrés Isola, donde Fabiana repitió su versión. “No sé qué le pasó, se cayó”, esgrimió a los profesionales. Pero los médicos sospecharon. La gravedad de las lesiones que tenía la nena no eran compatibles con la versión de Fabiana.

A pesar de los esfuerzos de los profesionales y de una derivación de urgencia a la Terapia Intensiva Pediátrica del hospital de Trelew, Agustina finalmente falleció ese mismo jueves a las 16.

“Los vecinos me decían que Agustina estaba golpeada y que la habían llevado al Hospital. Que cuando yo me había ido, pasó eso. Ahí me llevaron al Hospital. Yo le pregunté (a Fabiana) qué había pasado y ella solo me decía que Agus se había caído. Estaba muy callada”, contó Ana al Tribunal integrado por Horacio Yangüela, Patricia Asaro y Patricia Reyes.

Los fiscales Daniel Báez y Jorge Bugueño llevan adelante el juicio. Le preguntaron si pudo ver a su hija: “Pude verla. No la vi consciente nunca más. Estaba tirada en la camilla, con un cuello ortopédico, llena de mangueras. Estaba dormida. La médica me dio el pronóstico y me decía que estaba muy grave”, contó, entre lágrimas, su mamá.

La autopsia sobre el cuerpo de Agustina fue contundente. Los forenses establecieron como causa de muerte un paro cardiorrespiratorio a partir de múltiples traumatismos de cráneo y golpes en todo el cuerpo que le provocaron contusiones y cortes además de un edema cerebral.

Fabiana fue detenida esa misma tarde. Y desde ese momento se encuentra alojada en el Instituto Penitenciario Provincial 1, ubicado sobre la ruta 3. La acusación de los fiscales Báez y Bugueño es por “homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento”. “Le provocó múltiples golpes de puño que le provocaron la muerte a pesar de las atenciones recibidas”, dijeron en la audiencia.

Las defensoras públicas Laura Martensen y Luciana Capone patrocinan a Fabiana y sostienen que “la Fiscalía no va a poder probar la teoría del caso por lo cual al final del debate se solicitará la absolución”.

El juicio continuará la próxima semana. Faltan que declaren 20 testigos y analizar toda la evidencia que consta en la causa. De ser encontrada culpable, Fabiana, de 21 años, será condenada a prisión perpetua.