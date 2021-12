Chubut definió los seleccionados Femenino y Masculino de Básquet

Del 5 al 10 de diciembre, los equipos de la provincia del Chubut, competirán en la capital de La Pampa para la XV edición de los Juegos EPADE.

El certamen, que reúne a las 6 provincias patagónicas tendrá al básquet como una de las disciplinas más atractivas y allí estarán los conjuntos chubutenses buscando su mejor performance.

Núñez y Barbosa ya definieron los seleccionados

La ciudad de Santa Rosa, La Pampa, será la sede central de la XV edición de los Juegos Epade. Allí tendrá lugar las competencias del Atletismo, Natación y las dos ramas del Básquet.

Precisamente este último deporte confirmó la lista de 12 jugadores por equipo y a continuación te presentamos a los representantes chubutenses que designaron los entrenadores Emiliano Barbosa (masculino) y Lucas Núñez (femenino), los fixtures y modo de competencia para cada seleccionado.

Los convocados

Por parte del seleccionado femenino, está integrado el equipo Chubut con las jugadoras Lucia Bonzani, Alexia Fernández, Constanza Cartagena, Candela Vidal, Josefina Harris, Martina Azul Mercado, Valentina Bahamonde, Delfina Gómez Rodulfo, María Sol Villavicencio, Valentina Fernández, Alen Camara, Kuala Riquelme.

El Cuerpo técnico está compuesto por Lucas Núñez y Agostina Bilancioni.

En tanto, el equipo masculino, que comanda Emiliano Barbosa, está conformado por Facundo Araiz, Renzo Montoya, Santino Santacrocce, Juan Ignacio Gallina, Mateo Cuzen Sánchez, Emanuel Ferreyra, Iván Núñez, Benjamín Scarafia, Pedro Ríos García, Yaroslav Fryzlewicz, Agustín Catalán y Valentino Triulzi.

Modo de competencia

En estos Juegos Epade, el básquet tendrá tres escenarios deportivos en la ciudad de Santa Rosa para la competencia en ambas ramas: Club All Boys, Club Estudiantes y Club Belgrano.

La programación indica que tanto el torneo femenino como el masculino se jugarán en una zona única y en la modalidad de todos contra todos, durante las primeras tres jornadas. Los días lunes y martes cada selección tendrá dos juegos, mientras que el miércoles se cerrarán las rondas por la mañana.

Clasificarán los primeros cuatro que se cruzarán en semifinales que se disputará el mismo miércoles por la tarde, donde se enfrentarán el primero contra el cuarto y segundo contra tercero. Las finales y los encuentros por tercer y quinto puesto, serán el día jueves.

BÁSQUET – JUEGOS EPADE 2021

PRIMERA RONDA – FIXTURE Y HORARIOS

Fixture Femenino

Lunes 6/12: 11hs vs Tierra del Fuego – 17hs vs Río Negro

Martes 7/12: 11hs vs Santa Cruz – 17hs vs La Pampa

Miércoles 8/12: 11hs vs Neuquén

Fixture Masculino

Lunes 6/12: 09hs vs Neuquén – 17hs vs Santa Cruz

Martes 7/12: 09hs vs Tierra del Fuego – 19hs vs La Pampa

Miércoles 8/12: 09hs vs Rio Negro