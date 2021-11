Chubut: crece la tensión en el conflicto policial

Volvieron a fracasar las negociaciones salariales y crece la situación de máxima tensión dentro de la Policía de Chubut. Este viernes, el epicentro del conflicto tuvo como escenario la Jefatura en Rawson donde durante varias horas estuvieron los ministros José Grazzini y Oscar Antonena, impedidos de salir, luego que no prosperaran las tratativas. Los funcionarios debieron ser evacuados al tiempo que se anunciaba un acampe frente a la sede central de la policía provincial, no que representa una escalada del conflicto que podría agravarse durante el fin de semana.

En tanto, hubo movilizaciones en Comodoro Rivadavia y Esquel, y desde casa localidad la tropa aguardaba novedades de lo que acontecía en la capital. Tras el feriado del lunes, el martes asumiría Leonardo Das Neves como reemplazante de Federico Massoni, que tras confirmar su alejamiento, ya no participa de las reuniones para zanjar este inédito conflicto con este sector de empleados públicos.

Piden mediación de Sastre

Ante la irresolución de la cuestión y la ausencia del gobernador Mariano Arcioni que se encontraría en Buenos Aires, los representantes del Consejo de Bienestar Policial solicitaron la mediación del vicegobernador Ricardo Sastre.

Evacuaron a Antonena y Grazzini

El jefe de Operaciones, Paulino Gómez, intervino para la “evacuación” de los ministros de Gobierno, José Grazzini y de Economía, Oscar Antonena, que permanecían dentro del edificio de la Jefatura tras los incidentes que se habían generado a media tarde cuando intentaron irse del lugar, pero los manifestantes se lo impidieron y obligaron a que continúen con las negociaciones, las que finalmente no prosperaron.

La propuesta oficial

El Gobierno del Chubut brindó este viernes por la tarde noche, una propuesta superadora a la Policía del Chubut. El mismo contempla el sueldo de bolsillo de 60 mil pesos para un ingresante de la zona norte de la provincia, mientras que para uno de la zona sur alcanzaría los 66 mil pesos de bolsillo. Los aumentos propuestos impactan al básico y alcanza a los agentes pasivos.

En tanto, para los empleados administrativos de la fuerza se les otorgará un bono de 5 mil pesos desde diciembre hasta julio del 2022.

Cambios en la cúpula

Desde mediados de semana, cuando el ministro de Seguridad, Federico Massoni, comunicó que su renuncia había sido aceptada y que con él también dejaban el cargo todos los integrantes de la Plana Mayor de la Policía de Chubut, se comenzaron a barajar posibles nombres para la conducción de la fuerza.

De manera extraoficial, trascendió que uno de los posibles reemplazantes de Miguel Gómez, sería el comisario mayor Víctor Hugo Acosta, que se ha desempeñado al frente de varias Unidades Regionales, y está en condiciones de ascender a la máxima jerarquía como Comisario General.