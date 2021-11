Caso Beryl Williams: abogada pidió la libertad para uno de «Los Ramones»

En el marco de la causa del homicidio en ocasión de robo que dejó como víctima a Beryl Williams, una abogada defensora pidió una audiencia, donde uno de los acusados dijo que los integrantes de la banda conocida como «Los Ramones» no tenían nada que ver y pidió que lo dejen en libertad, pero se lo rechazaron.

“El vago –por Mauricio Ramírez- tampoco va a poder tirar contra Los Ramones, boluda”, decía en una intervención telefónica a la madre de Mauricio “el negro” Ramírez. Y afirmaba que “él puede zafar de una forma, que él fue el que los llevó y nada más, que los otros se hagan cargo, viste”. La escucha daba un dato clave: “No tiene que mandar en cana, ni empedo, porque lo cagan matando, estos están en eso”.

La prueba fue incorporada en la elevación de la causa a juicio, que fue fijado para comenzar en agosto del año próximo. En el debate se juzgará a Ramírez (33), los hermanos Leandro (24) y Rodrigo Ramón (26) y Manuel Colón (37) por el “homicidio en ocasión de robo” de Beryl Williams, de 86 años, cometido en diciembre de 2019.

Casi dos años después, Mauricio Ramírez pidió declarar. “El negro”, como lo apodan, estuvo prófugo en la causa y fue detenido en San Luis. En la audiencia también estaba presente Leandro Ramón, sentado a su lado. Antes que hable, su defensora, la abogada María Laura Martensen pidió aclarar que lo asesoró para que no declare “pero prima la voluntad de mi asistido”.

“No tengo conocimiento que Leandro Ramón esté involucrado en la causa”, dijo Ramírez. La defensora de Ramón, Gladys Olavarría, estaba sentada a su lado. Le preguntó si él había nombrado a “Los Ramones”. “No, no”, dijo Ramírez.

Con esos argumentos, la abogada Olavarría pidió la libertad de Leandro Ramón: “Lleva un año y once meses detenido en prisión preventiva”, sostuvo. Los fiscales Daniel Báez y Jorge Bugueño, y el abogado Emilio Galende, rechazaron el planteo. Lo mismo hizo la jueza Patricia Reyes. “La causa se elevó a juicio oral y público para agosto del próximo año. No nos derivemos en cuestiones de prueba sino en cuestiones de plazos procesales. Más allá del disgusto de los detenidos, no voy a hacer lugar”, indicó la magistrada.