Caída del “Verde” en el último juego de la gira como visitante

Por 83 – 78, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este domingo ante Oberá Tenis Club de Misiones, en el último juego de la primera gira de visitante por la Temporada 2021/2022 de la Liga Nacional.

En cuanto al goleo, en el equipo ganador se destacó Facundo Giorgi, aportando 21 puntos; mientras que por parte del “Verde” comodorense, Marcus Elliott cerró su planilla con 15 unidades.

Gimnasia perdió en Misiones

Ante su gente, con un básquet de alto vuelo, Oberá Tenis Club consiguió su tercera victoria al hilo en casa, luego de haber derrotado a Obras por 107-80 y a Argentino 94-72 y derrotando el último domingo, a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, por un marcador de 83 – 78.

El primer cuarto lo ganó 27-17, y el segundo 23-19, llegando al entretiempo con una ventaja de 50-36, que seguramente era inesperada para el elenco Celeste en la previa. ¿Dónde estuvo la diferencia? Facundo Giorgi se hizo dueño de ambas pinturas, y el interno rival de turno, sea Acuña o Romero, no podía frenarlo (culminó con 21 unidades): Oberá terminó ganando el duelo en ese sector por 48-36, así como el de rebotes por 41-40, aunque se le notó la baja efectividad desde afuera, con un 27% producto de 5/18. Además, sólo tuvo 6 pérdidas, contra las 10 del Verde.

El representante misionero tuvo un gran primer tiempo, basados en la buena defensa, construyeron un ataque con movilidad y solidez, que además se pasaba el balón con buenos argumentos y complicaba a la defensa de Gimnasia que no podía controlar Giorgi (11); más los buenos ingresos de Givens (8)y Peralta (8), con ocho puntos cada uno, además de la calma y estrategia de Treise en la base.

Gimnasia buscó, en la rotación, la vuelta al juego, sin demasiadas respuestas. Por momentos las encontró con Acuña (8) y Romero (9) en la zona pintada, en otros desde el perímetro vía Barreiro o Vega, o también con la buena mano de Elliott (6).

Tras el descanso largo, el equipo de Martín Villagrán mostró todas sus cualidades, de a poco fue imponiendo su juego, acortando las diferencias, con Elliott desde el perímetro más Vega en el mismo rubro. Con Orresta muy activo, fue limando la diferencia y se puso en juego. Sobre el cierre, con un triple de Barreiro, puso el resultado en tablas: 62-62 con un contundente parcial de 12-26.

El último parcial fue golpe por golpe, Gimnasia seguía de racha y no daba por perdido ningún balón. Pero los dirigidos por Fabio Demti no perdieron la cabeza, Giorgio volvió a ser importante en defensa controlando a Acuña. También De Los Santos, fue fundamental, con un par de penetraciones y un triple sobre el final para hacer una pequeña diferencia.

De esta forma, con Giorgi como destacado anotando 21 unidades, el conjunto misionero se quedó con el triunfo; superando a un “Verde” que tuvo a Marcus Elliot como principal anotador con 15 puntos.

Ahora, el equipo que comanda Martin Villagrán regresa a la provincia y trabajará de cara a los duelos que afrontará como local, el próximo viernes 3 de diciembre recibiendo en el Socios Fundadores a Unión de Santa Fé.