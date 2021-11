Burgoa criticó «la catastrófica conducción de Linares»

El ex intendente de 28 de Julio, Héctor Omar Burgoa, trazó una radiografía del presente del justicialismo, tras el resultado electoral del pasado domingo.

En diálogo con AzM Radio, reconoció que «en los últimos 20 años han ocurrido cuestiones, ha pasado agua debajo del puente del PJ, y en este momento la coyuntura que estamos viviendo a partir de la catastrófica derrota a la que nos ha llevado (Carlos) Linares con su conducción, nos impone que hagamos a un lado las diferencias que tengamos con algunos compañeros».

En el mismo sentido, Burgoa planteó que «hemos salido a pedir públicamente la renuncia de toda la conducción, incluidos los congresales, para renovar las autoridades inmediatamente y perfilar nuestro partido con una posibilidad para 2023» y reflexionó que «es momento de dejar a un lado la momentáneas diferencias de opinión y pensar para adelante, en positivo, de qué manera vamos a renovar y mejorar el desempeño de nuestro espacio de manera electoral».

Sobre esto último, el dirigente del Justicialismo expuso que «se tienen que ir todos, Papaiani también, y tiene que asumir gente que no haya sido convocada, porque ellos hicieron un acuerdo muy sectario, hay quienes dicen que ‘nos tocó participar’, y lo cierto es que ellos lo eligieron así; y si les salía bien y la gente los votaba, pasaba, pero no pasó y la gente no los votó» y agregó que «teníamos un compromiso importante con Cristina (Fernández), y de los 3 senadores perdimos 2, ‘metimos’ uno por la primera minoría; y fue pasar una vergüenza electoral y arrastrarnos de nuevo por el barro de una manera que no necesitamos».