Asesinó a su mamá de 15 puñaladas y confesó que lo hizo “porque no lo quería”

En Barrio Tiro Federal de la ciudad de Trelew se registró un macabro asesinato en la noche de este lunes. Un hombre de 30 años asesinó de al menos 15 puñaladas a su propia madre, luego se lo confesó a su hermano y se entregó a la policía.

La víctima fue identificada como Doralisa Nahuelcheo de 69 años. Murió luego de recibir puñaladas en la zona torácica, aunque también presentaba heridas en el cuello, la cabeza y otras partes del cuerpo. El cuerpo estaba en el piso, sobre un charco de sangre, con un puntazo de arma blanca en el cuello.

Por su parte, el hijo Matías Javier Anaquín, de 30 años fue hasta la casa de su hermano y ensayó una confesión: “Me mandé una macana”, le dijo.

Según informó el jefe de la policía provincial, Miguel Gómez, a la agencia Télam, fue el propio hermano del sospechoso el que efectivamente encontró luego el cadáver de su madre y avisó a la comisaría lo que había pasado.

Anaquín -registrado en AFIP en el rubro de la construcción, pero sin empleo en blanco desde 2016- fue detenido en ese momento.

La investigación del crimen quedó ahora en manos del fiscal de Trelew Enrique Kaltenmeier.

El jefe de la Policía del Chubut, comisario general Miguel Gómez detalló el hecho ocurrió en calle Cipoletti del barrio Tiro Federal.

«El sujeto se apersonó en la casa de su hermano y le confió que había matado a la mamá. Los familiares fueron hasta la casa y encontraron a la mujer en el piso con una herida mortal en el cuello», precisó.

Le dijo que a su hermano que «había hecho una macana» y le confesó el crimen. «La mujer presentaba una herida profunda en el cuello, que se le hizo con un cuchillo o un arma blanca.», indicó Gómez

La víctima del cruel homicidio presentaba heridas cortopunzantes en el tórax, también en el cuello, la cabeza y otras partes del cuerpo. Tras cometer el hecho, confesó todo a su hermano y quedó detenido por homicidio calificado.

Sobre el crimen, el segundo jefe de la Seccional Segunda de Trelew, Eduardo Calfuquir, indicó que «la policía se encontró con un panorama grave, donde en una vivienda de condiciones precarias, en el interior había una persona que presentaba muchas heridas e inerte».

La Policía se encontró con ambos hijos cuando llegó al domicilio, y de acuerdo a lo que relata el comisario, entre ellos «uno acusaba al otro y la otra persona asumía la situación, indicando que porque su madre no lo quería había hecho eso».

No obstante, Anaquín, se negó a declarar y su confesión no tendrá valor judicial hasta que él no la reitere ante los investigadores. El jefe policial, en tanto, aclaró que hasta el momento no se registraron antecedentes ni hechos previos de violencia intrafamiliar.