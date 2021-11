Argentina recupera a Paredes pensando en el líder Brasil

El martes, por la 14° Fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022, la Selección Argentina recibirá a su par de Brasil, en el Estadio San Juan del Bicentenario de la ciudad cuyana.

De cara a tal encuentro, el DT “Albiceleste” Lionel Scaloni, recuperaría a Leandro Paredes, ausente por una dolencia física en el cotejo ante Uruguay del pasado viernes. Por otro lado, el equipo argentino podría concretar la clasificación al Mundial si gana y otros resultados se dan a su favor.

La “Albiceleste” ya piensa en Brasil con la posible presencia de Paredes

El martes, desde las 20:30 horas y por la Fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022 de la CONMEBOL, la Selección Argentina recibirá en la provincia de San Juan a su par de Brasil, el líder de la clasificación mundialista.

De hecho, el conjunto brasileño ya aseguró su clasificación al Mundial de Catar y llegará al Estadio San Juan del Bicentenario en búsqueda de un resultado positivo ante el clásico rival.

Por parte de la Selección Argentina, el dato positivo es la recuperación del mediocampista central Leandro Paredes, quien tras su ausencia frente a Uruguay, podrá ser tenido en cuenta de cara al choque clásico sudamericano.

El mediocampista del PSG de Francia, trabajó por primera vez junto a sus compañeros en cancha durante las tareas realizadas en el predio de la AFA, en Ezeiza, después del éxito en la noche del viernes ante Uruguay (1-0), en Montevideo.

Paredes se mostró recuperado del desgarro en el cuádriceps derecho que sufrió el jueves 14 de octubre, en el triunfo frente a Perú (1-0) en el estadio Monumental, sin poder sumar minutos desde entonces en el equipo francés.

De acuerdo a las intenciones del seleccionador Lionel Scaloni y de lo que ofrezca en las prácticas hasta el martes venidero, Paredes ingresaría en reemplazo de Guido Rodríguez, que lo suplantó ante Uruguay.

En cuanto a Lionel Messi, tras los trabajos diferenciados que realizó por las molestias en los isquiotibiales del lado izquierdo y dolor en la rodilla, solo jugó los 15 minutos final del encuentro ante los “charrúas” y se seguirá de cerca su evolución durante estas horas pensando en ser inicial ante Brasil.

¿Qué hace falta para clasificar”

La Selección Argentina, podrá concretar la clasificaron al Mundial de Catar el próximo martes en el duelo clásico ante Brasil, a jugarse desde las 20:30 horas en San Juan.

Si los de Scaloni vencen a “la Canarinha”, necesita que se den dos de tres resultados: que Uruguay no le gane a Bolivia, que Chile no triunfe frente a Ecuador y/o que Colombia no supere a Paraguay.

En caso de que Argentina empate, necesitará que Chile, Colombia y Uruguay pierdan sus respectivos partidos. Además, deberá estar expectante a un triunfo de Perú sobre Venezuela.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni se ubica segundo en la tabla de posiciones con 28 puntos. Mientras que Brasil está primero con 34 unidades y ya logró el pasaje a Qatar 2022 el jueves pasado, tras vencer por 1-0 a Colombia.