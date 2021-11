Argentina está 5° en el Ranking Mundial de la FIFA

Cerró el conteo mensual del ranking Mundial de la FIFA y al ser publicado, se conoció que la Selección Argentina se ubica ahora en el 5° puesto entre los mejores equipos del mundo.

Los dirigidos por Lionel Scaloni, subieron un escalón con respecto al pasado ranking. Bélgica sigue liderando, 2° está Brasil y 3° el campeón en Rusia 2018, Francia.

Luego de clasificar a Catar 2022, “la Albiceleste” subió un puesto para la FIFA

Además de los 120 partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, en noviembre se celebraron 25 encuentros amistosos, lo que eleva a 1.058 el total de partidos internacionales jugados en 2021.

Esto permite a la FIFA, realizar su habitual ranking Mundial y en ese sentido, se dio a conocer que tal como viene haciendo desde 2018, será Bélgica (1ª, =) la que cerrará el año liderando el conteo entre los seleccionados del futbol a lo largo del globo.

Faltó poco para que los Diablos Rojos abandonasen esa primera plaza en beneficio de su inmediata perseguidora, Brasil (2ª, =), pero al no poder pasar del empate contra Argentina, la “Verdeamarhela” no supo aprovechar las tablas que firmaron los belgas contra Gales.

Justo por debajo, Francia (3ª, =), vencedora de sus dos partidos otoñales, se sitúa muy cerca de un dúo cabecero del que solamente la separan 2,10 puntos.

Al pie del podio se encuentra ahora Inglaterra (4ª, +1), que asciende en la clasificación a raíz de las desventuras de Italia (6ª, -2) en el camino a Catar 2022. Los vigentes campeones de Europa, desde ahora sextos de la jerarquía mundial, ven cómo también los adelanta Argentina (5ª, +1).

México (14ª, -5), también en baja forma, cae cinco posiciones y sale de un grupo de las 10 mejores al que regresa Países Bajos (10ª, +1), recién clasificada para el Mundial.

De momento, a título anecdótico, son 13 las selecciones que han obtenido el preciado billete, y 11 de ellas figuran entre las 15 primeras de la Clasificación de la FIFA. Solamente Serbia (23ª, +2) y Catar (51ª, -5), clasificado automáticamente como país anfitrión, están ubicados más abajo.

Canadá (40ª, +8), que ocupaba el lugar 72º hace un año, ha subido doce meses más tarde al 40º; un peldaño que no alcanzaba desde diciembre de 1996. Pero si los Canucks han escalado ocho posiciones en relación a la clasificación del mes de octubre, otras tres selecciones lo han hecho todavía mejor en este periodo reciente: Guinea Ecuatorial (114ª, +12), Ecuador (46ª, +9) y Togo (125ª, +9).