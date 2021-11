2021 es el año con la mayor cantidad de ballenas adultas muertas de la historia

En los últimos días se registraron tres varamientos de ballenas en las playas de Puerto Madryn, lo que desató la preocupación, no solo de los expertos, sino también de la población en general. Sin embargo, estos tres ejemplares solo son una mínima parte de lo que realmente está sucediendo en estos meses, en los que se ha registrado la cifra más alta de mortalidad en ballenas adultas: «Lo que tenemos registrado, por ahora, son once ballenas francas adultas muertas, de las cuales una es un macho y las otras son hembras. Lo que es inusual no solamente es el número, sino que este año tenemos mortalidad en el Golfo Nuevo de hembras adultas, que eso no ocurre casi nunca» contó , médica veterinaria coordinadora del Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral e investigadora de la Universidad de California, Davis.

Primera vez

Entre septiembre y octubre se registraron seis muertes en el Golfo San José y en noviembre las del Golfo Nuevo. El dato preocupante es que «casi no tenemos registros de muerte de ballenas adultas en la Península, las únicas excepciones fueron en el año 2005, donde tuvimos siete, y una en el año 2019 donde tuvimos seis. Esta es la primera vez que pasamos el tope de los siete».

Necropsias complicadas

Obviamente, la pregunta que todos se hacen es qué está pasando para que se registren tantas muertes de ballenas adultas en la zona. Ante esto, Marcela Uhart explicó: «La única forma de saberlo es haciendo estudios, para eso necesitamos hacer las necropsias para tratar de investigar las causas de muerte. Las complicaciones es que hay que tener animales que no estén descompuestos, algo que es difícil con ballenas adultas que se descomponen muy rápido. Y con las más recientes hemos tenido la complicación adicional que como mueren en las costas de uso público, cerca de Madryn, no se pueden necropsiar en la zona y hay que remolcarlas a otro sitio. Esto no ha salido bien porque los animales quedaban flotando y aparecen muchos días más tarde, por lo que no estamos teniendo mucha suerte con las necropsias».

Huérfanas

Además de las adultas, este año han muerto más de 30 crías, aunque en este caso el número no es alarmante, ya que «hay años en que hay muchos más, hay años en que hay menos. Pero también hay que pensar que de estas hembras adultas que están muriendo, posiblemente hay ballenatos que están quedando huérfanos. Algunos quizás se vayan con otras hembras, se han visto en Pirámides a ballenas con dos crías, algo así como una pseudo adopción, pero el futuro de esas crías es incierto»