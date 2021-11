“A los porteños no les importa Chubut”, aseguró el ministro Federico Massoni

El candidato a senador nacional por Chubut al Frente y titular de la cartera de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, advirtió que las dos problemáticas que hoy preocupan a los chubutenses son el desempleo y la alta demanda habitacional, al tiempo que sostuvo que al Gobierno nacional no tiene interés real por la provincia, sino porque hay tres bancas en el Senado en juego en la elección del próximo domingo.

Durante su participación en el programa Clave Política que se emite en AzM TV – Canal 9 de la Patagonia manifestó que “dentro de las recorridas que venimos haciendo en la provincia hace tres años y medio se detectan cuáles son los problemas prioritarios de la gente, que son trabajo y casa”.

Sobre esto último, Massoni expuso que “lógicamente, tenemos que orientar como candidatos, funcionarios y futuros legisladores, las políticas para poder salvaguardar ese problema que tiene la ciudadanía hoy, el cual fue agravado por la pandemia”.

“Hay tres senadores en juego”

A ello, sumó que “tenemos gente entre los 40 y los 55 años que ha quedado sin empleo y que se siente fuera del sistema; y depende de nosotros tomar un rol proactivo y que haya una radicación progresiva de empresas, terminando con el clientelismo”.

“Fundamentalmente, no somos importantes para el Gobierno o los porteños porque no tenemos volumen electoral. A los porteños no les importa Chubut. Nunca se gastan por Chubut o por la región patagónica, y hoy tenemos una característica muy especial: en una reunión que tuve con Sergio Berni me dijo que Chubut ‘no era interesante’, porque no teníamos ningún atractivo político ni electoral, ya que la última figura política de renombre era Mario Das Neves”, señaló el candidato, puntualizando que “sin embargo, también me dijo que nosotros tenemos que aprovechar esta elección porque acá ‘somos la vedette’ ya que se están jugando tres senadores y el voto de uno va a generar la diferencia”.

Puratich propone bajar la presión tributaria

Por su parte, el ministro de Salud y candidato a diputado nacional por Chubut al Frente, Fabián Puratich, analizó el contexto provincial y nacional en el marco de la campaña electoral. Asimismo, reconoció la alta presión tributaria y fiscal del sector privado para la generación de puestos de trabajo.

En diálogo con Clave Política que se emite por AzM TV – Canal 9 de la Patagonia, sostuvo que “la presión tributaria que tienen las industrias y comercios es tan alta que no tienen oportunidad de reinversión para seguir generando puestos de trabajo; si uno no genera las condiciones en Chubut con servicios a valores adecuados y menos presión tributaria, claramente la decisión va a estar siempre en instalarse en el AMBA, que son las políticas públicas que llevan adelante todos los gobiernos, hoy el del Frente de Todos y antes el de Cambiemos”.

Atraer inversiones

“Claramente, nadie va a venir a instalarse así a una provincia patagónica sino que lo hará donde más le conviene. Por eso, nuestros equipos técnicos están trabajando en generar mejores condiciones para que las empresas se vengan a radicar, que puedan reinvertir y generar puestos de trabajo”, apuntó el funcionario.

“Queremos potenciar la industria del turismo y es muy difícil si hay rutas como la 40, que está detonada, la 3 y la 25, que tienen 10 kilómetros bien y 60 mal, y no sirve de nada que hagan de a veinte kilómetros por año. La Doble Trocha fue inaugurada en 2011, pasó una década y todavía se está trabajando, y estoy convencido de que eso pasa porque quienes nos representan en el Congreso tienen una actitud muy pasiva y de responder a sus jefes en Nación, y no a los ciudadanos del pueblo de Chubut”, añadió Puratich.