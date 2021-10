Ya se juega el Torneo de 1° Categoría

Desde el miércoles, se disputa el Torneo de Primera categoría en la ciudad de Rawson, organizado por el Círculo de Ajedrez capitalino.

La actividad continuará este viernes, con la disputa de la segunda ronda de la competencia.

Torneo de 1° en juego

Como estaba previsto, comenzó el miércoles en la Asociación Italiana de Rawson, la disputa de este Torneo de Primera Categoría, de donde surgirá el campeón del Círculo de Ajedrez «Rawson» para el año 2022.

Los resultados de la primera ronda fueron los siguientes, con la salvedad de que Martínez declinó su participación a último momento, por lo que fue reemplazado por Andrés Acevedo.

En cuanto a los resultados de la Primera Ronda, fueron los siguientes: (nombrados en primer término llevaron piezas blancas)

Andrés Acevedo 0 – Federico Rodríguez 1

Jorge Baudés ½ – Marcelo Baudés ½

Manuel Colinecul 0 – Sofía Schlund 1

Francisco Guzmán 1 – Sergio Czabanyi 0

Lautaro Salinas 1 – Raúl Colinecul 0

La segunda ronda se jugará mañana viernes, a partir de las 21:30 horas, con las siguientes partidas: Federico Rodríguez vs. Raúl Colinecul, Sergio Czabanyi vs. Lautaro Salinas, Sofía Schlund vs. Francisco Guzmán, Marcelo Baudés vs. Manuel Colinecul y Andrés Acevedo vs. Jorge Baudés.