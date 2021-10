Vildoza fue “cortado” por los NY Knicks

El base argentino Luca Vildoza, fue “cortado” de manera oficial por su ahora ex equipo, los New York Knicks de la NBA.

El marplatense, se encuentra recuperándose de una lesión en su pie, de hecho será operado de la misma este martes y por ello, al no poder contar con él, la franquicia decidió prescindir de sus servicios.

Los Knicks dieron de baja a Luca

Finalmente se dio lo que más se temía y se esperaba en algún punto que era la salida de Luca Vildoza como jugador de los New York Knicks: los problemas de lesiones, la poca actividad en el último tiempo y las contrataciones de más bases para el actual roster, llevaron a tomar esta decisión por parte del equipo de “la gran manzana”.

Con apenas un puñado de minutos en la Summer League de Las Vegas y el infortunio de la lesión hizo que los Knicks tuvieran que dejar un poco de lado a Vildoza. El nacido en Mar del Plata será intervenido quirúrgicamente el martes 5 de octubre, fecha en la que quedará como agente libre.

Su intención es seguir intentando en la NBA y a pesar de su no es su idea principal volver a la ACB, sus derechos los tiene el Baskonia en caso de retornar a Europa.

Esta baja, lo oficializó la institución al dar por finalizado el vínculo entre el argentino y la franquicia a través de un comunicado difundido este último domingo.

De esta forma, el jugador estará ahora en un período waivers lo que significa que cualquiera de las otras 29 franquicias pueden reclamar al jugador dentro de las próximas 48 horas y quedárselo manteniéndole el contrato que tenía con su anterior equipo.

Su ahora ex entrenador, consultado al respecto de la salida de Vildoza, Tom Thibodeau aseguró que “teníamos que tomar decisiones. No estaba disponible (sano) y tenemos muchos jugadores luchando por ese último spot aquí”.

“Creemos que fue la mejor decisión para los Knicks (cortarlo). Creo que es un buen jugador y le deseamos todo lo mejor”, cerró el coach neoyorquino.