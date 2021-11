Un fin de a pleno deporte en la costa madrynense

Durante sábado y domingo, interesantes actividades deportivas pudieron disfrutarse en la costa de la ciudad de Puerto Madryn, precisamente en el Parador N°2 del Boulevard Brown que fue sede del evento principal, el Tour Argentino de Stand Up Paddle.

Acompañando la competencia de esta disciplina náutica, se sumaron otras actividades más, como el evento de apertura de Temporada de Beach Handball, como así también un certamen de Beach Tennis y clases de Strong Fitness, Fitness de combate y futbol playa infantil.

Deporte y playa, la combinación de este sábado y domingo

Este fin de semana, se realizó en la ciudad de Puerto Madryn, la 7° Fecha del Tour Nacional de Stand Up Paddle, certamen organizado por la Asociación de Surf Argentina en conjunto con la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn.

Esta disciplina, se desarrolló completamente en la jornada de domingo, ya que el día sábado no se podía acceder al mar ante el fuerte temporal de viento, lo que obligó a que las distintas categorías, desde Promocionales a Maratón (la principal categoría), se reprogramaran para la mañana y tarde dominguera.

El Parador N°2 fue escenario del certamen nacional, como así también del resto de las actividad organizadas para su acompañamiento y para generar que no soplo el deportista tenga juego, sino también para acercar al público a vivir jornadas deportivas y playeras.



Una de las disciplinas que estuvo en competencia fue el Beach Tennis, que contó con su Torneo con más de 40 parejas inscriptas, en categorías Damas, Caballeros y Mixtos, con participación de los integrantes del Taller Municipal de este deporte sino también con presencia de quienes recién iniciándose en la actividad.



También, bajo la organización de Arena Madryn, se realizó el Torneo de Beach handball a modo de apertura de Temporada de esta disciplina, que cada verano dice presente en las platas portuarias y de la zona, fomentando la práctica de esta modalidad que se encuentra en pleno auge.

Asimismo, se jugó Torneo de Futbol Playa, como así también clases de Strong Fitness y Fitness de Combate, dictados por la entrenadora Erika Vargas de la Academia Ni Jiang.