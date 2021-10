Suma repudios la defensa diplomática argentina a Jones Huala en Chile

El embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, se presentó ante la Corte de Apelaciones de Temuco en el país transandino donde se tramitaba la libertad condicional solicitada por el líder mapuche argentino Facundo Jones Huala, la que finalmente le fue negada.

Huala fue extraditado a Chile en 2018 donde fue juzgado por el incendio de una propiedad en la estancia Pisu Pisué y por posesión ilegal de armas de fabricación casera y condenado a nueve años de prisión.

Según el diario chileno El Mercurio, la presencia del diplomático argentino se debió al “hecho de requerirse antecedentes respecto del arraigo del penado, según Nota AL N° 5/2021 del Consulado de la Argentina».

«La Comisión otorgó la palabra al señor embajador de la República Argentina en Chile, don Rafael Bielsa, quien durante el tiempo que le fue otorgado, solo refutó los argumentos entregados por el abogado de la Intendencia Regional de Los Ríos, don Hernán Valdebenito Castillo”, continuó el diario.

Desde la Cancillería argentina informaron que la asistencia consular a los argentinos privados de la libertad es una actividad de rutina, prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

En tanto, la abogada de Jones Huala, Karina Riquelme, explicó en su cuenta de Twitter que «el Gobierno al igual que con todos los presos de origen argentino vela por qué las condenas se cumplan de manera legal».

La presencia de Bielsa fue criticada por Juntos por el Cambio quien al enterarse del hecho solicitó la presencia del canciller Santiago Cafiero en el Congreso de la nación para brindar explicaciones.

«Presidente: ¿usted sabe que hace poco incendió dos oficinas públicas en el sur argentino el movimiento que integra Jones Huala? Usted instruyó a nuestro embajador a defender a quien lidera la violencia. ¿En dónde quedó el Estado de Derecho y la paz de los ciudadanos?», expresó la titular del PRO, Patricia Bullrich.

En tanto, el diputado radical, Gustavo Mena, expresó: «El embajador defendiendo a un condenado que lidera una organización que amedrenta pobladores, usurpa y desconoce la soberanía argentina en territorios de Chubut, Río Negro y Neuquén. ¿De qué lado está el Gobierno de Fernández? ¿Por qué no defiende a quienes trabajan y producen?».

“Resulta absolutamente inconcebible que un embajador argentino se inmiscuya en asuntos internos y judiciales de otro país en contra de nuestra tradición diplomática. Es por ello que exigimos saber qué instrucciones ha recibido por parte de Canciller Santiago Cafiero, pues cuesta creer que Bielsa se haya presentado por voluntad propia”, afirmó, a su turno el senador fueguino de Juntos por el Cambio, Pablo Blanco.

Quien también se metió en la polémica fue el conductor televisivo, Marcelo Tinelli, que en su cuenta de Twitter expresó: «No puedo creer que este gobierno defienda a este violento, que incendiaba oficinas públicas, que usurpaba propiedades privadas. Bah, en realidad todo lo que dicen, después no lo cumplen. Así que no tengo que tener más expectativas».