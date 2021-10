Repartidor denunció que le robaron 700 mil pesos, pero era mentira

Un repartidor denunció que le habían robado $700 mil de la recaudación. Pero cuando revisaron las cámaras de seguridad descubrieron que mentía. Se lo imputó de “falsa denuncia”.

“Me apuntaron con un arma y me robaron la recaudación. No le vi la cara, porque tenía capucha. Pero se fue en una moto”. Así, el camionero Alberto Enrique Gatti, denunciaba a la policía que había sido víctima de un robo. Aseguraba que le habían quitado 700 mil pesos.

La denuncia la hizo el 27 de agosto a las 12.55 horas. “Me apuntó con un arma y se subió a una moto de acompañante. Se dieron a la fuga por calle Aaron Jenkins hasta llegar al boulevard Brown” les contó a los policías en la comisaría.

Pero la Policía relevó las cámaras de seguridad del sector. Y confirmó que arriba en la camioneta al lugar. Estaciona, se lo ve bajar y espera a que llegue la policía. Pero no se observa en los mismos registros el robo denunciado “ni el modo ni las circunstancias, verificando así la discrepancia entre lo denunciado y lo realmente ocurrido”, indica el pedido formal de apertura de investigación.

La imputación será por falsa denuncia. Y ahora deberá enfrentar el proceso penal. El dinero de la empresa nunca fue hallado.