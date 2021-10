Rawson: una mujer a juicio por dañar el auto de su ex pareja

El juez de garantías Gustavo Castro envió a juicio oral y público a una mujer imputada por daño, que por cuestiones de pareja, rompió a pedradas y patadas el vehículo de su ex pareja en circunstancias ocurridas el pasado 2 de marzo en el barrio 3 de Abril de la ciudad de Rawson.

La imputada se llama María Julieta Núñez. Para la investigación realizada por la Fiscalía de Rawson, fue la autora de los hechos ocurridos el pasado 2 de marzo cuando el damnificado Jonathan San Pedro, se encontraba en su domicilio con su vehículo Volkswagen Gol, estacionado frente a la vivienda.

Imprevistamente se hizo presente su ex mujer que a viva voz le hizo reclamos propios de las diferencias entre ambos. No obstante, las explicaciones ensayadas por el hombre, la imputada con una beba de ambos en brazos, tomo varias piedras que se encontraban en la calle y las arrojo contra el rodado de San Pedro, provocando la rotura de los vidrios de su automóvil mediante múltiples impactos. El accionar fue captado mediante filmaciones realizadas por un amigo del denunciante que se encontraba en el interior del vehículo dañado.

De la audiencia participó también la querellante particular Silvana Jara, representando a San Pedro. El juez Castro dispuso enviar el caso a juicio oral, por el delito de daño, resolviendo además la conformación de un tribunal unipersonal. Tras la audiencia preliminar solo resta el Juicio Oral y Público.