Rawson: 64 familias adjudicatarias accedieron al techo propio

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, entregó este lunes en horas de la tarde las llaves a las familias adjudicatarias de 64 nuevas viviendas, ubicadas en la ciudad de Rawson. El complejo habitacional significó una inversión de más de 78 millones de pesos, y contempló una vivienda adaptada para una familia cuyo hijo es electrodependiente.

Participaron del acto junto al mandatario provincial, los ministros de Salud, Fabián Puratich; de Seguridad, Federico Massoni; de Gobierno y Justicia, José María Grazzini; de Economía, Oscar Antonena; la subsecretaria de Información Pública, a cargo de la Secretaría General de la Gobernación, Vanesa Abril; el secretario de Trabajo, Cristian Ayala; el gerente general de Seros, Pablo Abraham; la gerente general del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Ivana Papaianni; el intendente municipal Damián Biss, la diputada nacional Rosa Rosario Muñoz y diputados provinciales, entre otros funcionarios.

El emotivo corte de cintas se realizó en la casa adaptada para personas con capacidades diferentes, adjudicada a la señora Nair Díaz.

El gobernador Arcioni felicitó “a las sesenta y cuatro familias de Rawson, que hoy son adjudicatarias de estas viviendas. Y cuando uno ve las obras ejecutadas, a uno lo llena de orgullo porque saben por lo que estamos pasando y atravesando, pero siempre mirando adelante”.

“Y hemos tenido inconvenientes en los últimos años, pero no nos sacó de foco de la prioridad y necesidad de las familias de tener una vivienda”, expresó.

Arcioni detalló que “hoy estamos entregando 64 viviendas, y ya entregamos más de 80 viviendas en Rawson, con 110 viviendas que hoy están en ejecución, más otras tantas que vamos a estar proyectando, y licitando”.

“Inversiones como nunca antes”

“Una inversión en Rawson como nunca antes hubo, aun comparado con los tiempos de mayor ingreso a la Provincia”, reveló Arcioni, quien continuó que “lo estamos acompañando al intendente en los lotes con infraestructura, el Centro de Encuentro, el Hospital Santa Teresita, que hoy es una realidad, la puesta en valor del Cine Teatro, la Plaza de Rawson. Ayudar a que la ciudad capital sea el orgullo de todos los chubutenses”.

Seguidamente, el titular del Ejecutivo Provincial destacó que “estamos entregando más de 1.400 viviendas con recursos propios y estamos con 1000 viviendas en ejecución, también con recursos propios”.

“Mañana estamos entregando 108 viviendas en la ciudad de Esquel. De esto se trata gobernar. Que tenemos inconvenientes financieros, no les quepa la menor duda, pero sabemos pensar en las prioridades y necesidades, afrontando los problemas de forma estoica, hacia adelante, escuchando a todos los vecinos y escuchando las necesidades”, precisó.

“El compartir con todos este momento tan importante para todos ustedes, con la tranquilidad de un techo propio y el poder proyectarse hacia un futuro, ahí nos van a tener trabajando con el intendente, con todo el equipo de gobierno, para poder solucionar y devolver la dignidad a cada uno de los habitantes”, insistió.

El mandatario provincial agregó que “sepan que vamos por el buen camino. Tuvimos un año durísimo y seguramente estuvieron mirando la construcción de las viviendas. Nunca se detuvo. Y las inversiones en Rawson se dan como nunca antes”, señaló Arcioni.

Trabajo conjunto

Por su parte, Biss dijo que “el sueño de la casa propia es el anhelo de cada familia, el techo propio para proyectarse a futuro. La necesidad habitacional es muy grande, y hacía tiempo que no se avanzaba con la construcción de viviendas como se está dando en estos dos últimos años, y estamos muy entusiasmados, aun cuando no cumple con la totalidad de la necesidad habitacional, estamos avanzando para tratar de resolverlo”.

Asimismo, señaló que “como municipio estamos buscando alternativas, quizás no en la construcción en sí, pero sí con la entrega de lotes, de terrenos con servicios, como corresponde, para cumplimentar esta acción que emprende el Gobierno provincial con la entrega de viviendas”.

“Y transmitir al resto que seguimos trabajando en conjunto para tratar de llegar con soluciones, porque es muy difícil revertir en dos años lo que nos ha pasado en los últimos diez”, concluyó Biss.

Características

El conjunto de las viviendas se desarrollan en planta baja, de las cuales 61 son de dos dormitorios, con espacio de estar-comedor, cocina, lavadero, baño y con una superficie total de 55.04 metros cuadrados cubiertos; más una vivienda de tres dormitorios y dependencias, con una superficie cubierta de 76.12 metros cuadrados; una vivienda de cuatro dormitorios y dependencias, con una superficie total de 115.80 metros cuadrados; y por último, una vivienda adaptada para personas con capacidades diferentes, que consta de tres dormitorios y dependencias, con una superficie cubierta de 88.69 metros cuadrados.

Asimismo, cuentan con conexión eléctrica, gas natural y sanitaria, realizadas con materiales, normas y aprobaciones requeridas por cada uno de los entes involucrados, veredas de acceso y perimetrales de cemento alisado, junto con obras de infraestructura de cordón cuneta, enriado de calles, veredas municipales, conexión domiciliaria a servicios (red de agua, gas natural, eléctrica, cloacas), y alumbrado público.