Quién es Jazpincita, la actriz porno que se cruzó con Mica Tinelli en las redes

Todo ocurrió en menos de diez días, con la velocidad propia de estos tiempos. El nombre de Jazpincita empezó a hacer ruido en las redes sociales a partir de una entrevista en Elo Podcast, el canal de Spotify que entrevista a personajes conocidos y anónimos con el eje puesto en la sexualidad. Como otras actrices porno, ella se prestó a la charla y un fragmento se hizo viral. Fue la chispa que encendió todo y que nadie sabe cuándo va a parar.

La charla tuvo lugar luego del superclásico que River le ganó a Boca por 2 a 1 el pasado 3 de octubre. Durante la entrevista, reconoció ser simpatizante del xeneize, se mostró apenada por el resultado y le envió un mensaje al futbolista Cristian Pavón con una propuesta subida de tono.

“Cristian, estamos muy tristes por haber perdido, pero venite a casa que yo, que soy una actriz porno, te voy a enseñar lo que es una buena cog…”, señaló sugerente ante el micrófono. En cuestión de horas, la propia lógica de las redes sociales hizo su trabajo. Un par de mensajes en Twitter, ida y vuelta en Instagram, capturas de pantalla y el nombre de Jazpincita llegó a las principales noticias de espectáculos y deportes.

La actriz porno publicó el chat con el ex integrante de la selección argentina y se viralizó de inmediato. A continuación, le dedicó un video subido de tono que dejó como tuit fijado en la red del pajarito. Mientras, se hizo eco del revuelo que había causado, interactuando con sus seguidores. Incluso, muchos de ellos la felicitaron en tono irónico por el buen rendimiento del delantero en el partido del sábado pasado contra Lanús. Ella, siguió el juego y replicó cada uno de los mensajes. Hasta que en la tarde de ayer vivió otro escándalo virtual con un futbolista de Boca, aunque esta vez incluyó a su famosísima novia.

En esta oportunidad, Jazpincita le escribió al defensor Lisandro López proponiéndole un encuentro íntimo. Y la que salió cruzarla fue Mica Tinelli, la pareja del futbolista, que le respondió por mensaje privado. “Che, hermana, ubicate en la palmera”, replicó la diseñadora de ropa en un mensaje privado que le envió a la actriz porno, quien luego compartió el ida y vuelta al público. “A vos también te espero en la cama, bombón. Hagamos un trío”, redobló la apuesta.

La hija de Marcelo y Soledad Aquino la trató de “gansa”: “Las pibas como vos restan. Te mando un beso, que sigas bien”, intentó cerrar la conversación la mayor de las hijas del conductor y Jazpincita siguió: “¿Una Tinelli me lo viene a decir a mí? Por favor, me río sola”. “Sí. A vos que te metes con pibes con novias. Sos lo menos, no importa el apellido, sos una pobre piba”, agregó Mica. Su ocasional adversaria replicó: “¿Es joda? ¿Me metí con tu novio? No”. “No, pero te haces la canchera”, cerró la empresaria.

La actriz porno hizo captura de los chats y los publicó en su cuenta de Twitter, para estar otra vez en el candelero. Del lado de Mica y Lisandro no hubo más respuestas, pero ella continúa atenta al tema que por estas horas la tiene como protagonista principal. Por fuera de estos escándalos, Jazmín tiene 20 años, vive en Buenos Aires y trabaja como actriz porno en el sitio Only Fans. Además, se muestra muy activa en sus redes sociales y no solo en Twitter, ya que en Instagram supera los 45 mil seguidores. (Teleshow)