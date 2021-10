Pato y Cornejo de gira

Bajo la consigna “con cinco senadores terminamos con el quórum kirchnerista en el Congreso”, Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo, presidentes del PRO y la UCR respectivamente, arribaron este jueves a Chubut. Los dirigentes nacionales se mostraron junto a los candidatos de Juntos por el Cambio que van por dos bancas en el Senado y persiguen otras dos en Diputados. “Cada voto cuenta y eso nos lleva a recorrer el país”, afirmó Bullrich al expresar de ese modo, que el objetivo es consolidar el resultado de las PASO en las generales del 14 de noviembre, y para ello el frente electoral debe mostrarse sólido, y tal lo indica su nombre Juntos. Ante esa premisa no faltó nadie a la cita, porque quienes integran la coalición saben que no pueden descuidarse y si bien la diferencia obtenida en las elecciones del 12 de septiembre sobre el oficialismo nacional fue significativa, hasta el 14 de noviembre no está todo dicho. Juntos por el Cambio busca no solo consolidar el resultado de las PASO, sino sumar voluntades con la mirada puesta en dos objetivos, el primero de corto plazo, impedir que el oficialismo tenga mayoría propia en el Congreso, y el segundo de largo plazo, ganar en 2023.