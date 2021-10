Advierten que la usurpación de tierras atenta contra el turismo

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió a los hechos de vandalismo perpetrados en la zona por grupos asociados con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que también provocaron destrozos en la provincia de Río Negro.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que “hay una preocupación desde hace muchos años, principalmente en esta zona, yo no lo llamaría el ‘tema mapuche’ sino el tema de las usurpaciones, ya que terminamos señalando a descendientes de un pueblo originario cuando la mayoría no están en esto” y agregó que “hay organizaciones que se ponen el nombre que les queda lindo en mapuche, por un reclamo que habría que ver si tiene o no razón de ser, pero esto no se dirime cortando una ruta o tomando un campo, sino a través de otros mecanismos previstos en las leyes”.

Contemplados

“Lo que hay que hacer es cumplir la ley de una vez por todas, ya que es una que contempla a los pueblos originarios”, planteó Ongarato, remarcando que “hubo un ciclo hace muchos años, donde aquellos que podían reclamar tierras tenían el tiempo para hacerlo, y a partir de ahora hay que cumplirse con lo que dicta la ley y terminar con este problema”.

“Hay que cumplir la ley”

Sobre su contacto con otros jefes comunales de la zona en función de dicha problemática, Ongarato expuso que “esta situación no es compatible con el turismo; antes que obras de conectividad e Internet, el turismo quiere tranquilidad, y la responsabilidad de solucionar este problema es haciendo cumplir la ley y cortando con este ciclo del ‘eterno reclamo’”, concluyendo que “a los que hayan hecho el reclamo hay que asignarles las tierras que por derecho les corresponde, pero terminando con la posibilidad de los cortes de ruta y las tomas de tierras, lo cual genera mucha inseguridad en la región”.