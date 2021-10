Menna, duro con la visita oficial: «La gente no come cemento»

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gustavo Menna, se refirió a la visita del presidente Alberto Fernández a Chubut y relativizó la cifra ligada a las inversiones que se realizarían en la provincia y por las cuales el mandatario firmaría convenios, que se ubican en el orden superior a los $12.000 millones.

En diálogo con AzM Radio, planteó que «claramente, esto es un acto de campaña, me llaman la atención estos anuncios: se habla de 12 mil millones de pesos y, en contexto, es menos de lo que le dan a La Rioja en el Presupuesto, en concepto de gastos corrientes» y agregó que «no se condice con lo que el propio Gobierno ha proyectado en el Presupuesto 2022, que son $6.103 millones, o sea que eso habla a las claras del carácter proselitista de esta visita».

Sobre esto último, el legislador radical expuso que «se supone que el plan de gobierno y de inversión nacional en infraestructura está plasmado en el Presupuesto, y ahí no se habla de $12.000 millones sino exactamente de la mitad» y remarcó que «después, seguramente, veremos los anuncios que se vienen haciendo desde 2005, como por ejemplo la autovía Caleta-Rada Tilly, el acueducto Lago Musters-Comodoro-Rada Tilly-Caleta, y otras de las que sorprendentemente se dejó de hablar como la circunvalación de Comodoro; eso hay que enmarcarlo en un Gobierno que no tiene plan y que está muy devaluado y desacreditado».

«Más allá de las obras, como se decía hace muchos años, la gente no come cemento, y los problemas centrales son la falta de ocupación, y especialmente este es el problema central en Chubut, donde a Alberto Fernández no le interesó la educación el año pasado, privando a los chicos de las clases presenciales; y el tema de la inflación, que está absolutamente desatada», criticó Menna.