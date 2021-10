Massoni criticó a “Nacho” Torres por “avalar un corte de ruta que es delito”

El ministro de Seguridad y candidato a senador nacional por Chubut al Frente, Federico Massoni, analizó el escenario provincial y las perspectivas electorales de cara a las elecciones generales de noviembre. Durante su participación en el programa Clave Política que se emite por AzM TV – Canal 9 de la Patagonia cuestionó la participación del diputado nacional Ignacio Torres en un reciente corte de ruta de empleados públicos enrolados en el Soyeap.

“Ese corte de ruta es un delito y no puede haber un actual Diputado Nacional. Había un kilómetro y medio de cola para los dos lados, en donde había gente que tenía sus necesidades, y diez personas que lo impedían”, señaló el ministro.

Respecto de Ignacio Torres, aseguró: “somos completamente diferentes. Diferentes en lo que defendemos. Me llama poderosamente la atención su participación en lo que es un corte de ruta porque eso que están haciendo en un delito”, enfatizó Massoni

“No puede haber un diputado nacional, no puede venir a avalar lo que es un delito. Eran diez personas cortando la ruta con la colaboración o aval de un diputado y candidato a senador nacional; somos diferentes”, insistió.

Crisis provincial

Por otra parte, señaló que “nuestra provincia no escapa a la realidad nacional, con una diferencia: nosotros no podemos emitir moneda y, cuando Nación lo hace, no coparticipa a las provincias” y remarcó que “venimos arrastrando una situación hace dos años, donde la crisis económica y financiera de Chubut fue extremadamente profunda, que generó que hubiera dos o tres sueldos que se pagaran con atraso a los empleados públicos; pero empezamos a revertirlo”.

“Sufrimos mucho castigo”

“Ahora, nuestro objetivo es el que buscó de entrada el Gobernador, porque somos una provincia rica que se manejaba como una pobre, incluso llegó la pandemia, sumado a un nivel de ingresos por coparticipación y regalías petroleras que disminuyeron de forma significativa”, planteó Massoni, sumando a ello que “lo que se hizo fue el trabajo más difícil, incluso fuimos en contra de lo que decía Nación en su momento, cuando gobernaba Cambiemos, que nos decían que echáramos gente para acomodar las cuentas; y, como no queríamos hacer ese movimiento, sufrimos mucho castigo”.

Equilibrando la balanza

“El Gobernador dijo, en su momento, ‘yo prefiero enfrentar la crisis con todos adentro que empezar a dejar gente en la calle’, uno puede reducir el Estado pero generaríamos un desempleo terrible como para poder equilibrar con posterioridad”, apuntó el funcionario, quien reconoció que durante la pandemia “hubo una destrucción del comercio” y resaltó que “hoy estamos al día con la remuneración de los empleados públicos, y empezamos a encarar un gobierno que no sea uno que se caracterice por pagar sueldos, sino donde pueda haber inversión”.

“Enfrentamos la crisis”

En cuanto al 30% de aumento que Provincia otorgará a los estatales, “se hace en base a que hoy tenemos que trabajar con lo que podemos, no podemos comprometer más de lo que ingresa en nuestra provincia”, explicó Massoni, indicando que “ahora, queremos generar confianza: tienen que tener confianza, agarramos a una crisis, la enfrentamos, lógicamente tuvimos dificultades y nos empezamos a acomodar”.