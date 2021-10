Massoni «aguarda contacto» de Nación de cara al operativo de seguridad presidencial

El ministro de Seguridad de Chubut y candidato a senador por el oficialismo, Federico Massoni, habló sobre el operativo que esperan tener diagramado para preservar la integridad física del presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante su visita a la provincia esta semana.

En diálogo con AzM Radio, Massoni explicó que «desde la semana pasada vengo intentando comunicarme con el Ministerio de Seguridad Nacional para ponerme completamente a disposición, y no solo lo hice telefónicamente sino oficialmente a través de una nota, para ver cuál era el requerimiento que tenían por parte de la Policía del Chubut, en el marco de la visita oficial» y contó que «el viernes recién se comunicó conmigo el jefe de la Casa Militar, y me dijo que este lunes nos íbamos a contactar nuevamente».

Asimismo, el funcionario planteó que «ellos han armado una polémica dentro del marco de la falta de eficacia que tuvieron para darle seguridad al Presidente, y dentro de ese marco me comuniqué oficialmente para que quede constancia de que estamos a disposición, y todavía no se informó cuál es el recorrido y la agenda del Presidente a Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn», sumando a ello que «nosotros somos apoyo siempre y cuando nos requieran, por ahí lo manejan directamente con las fuerzas federales».

«El vínculo con el Gobierno es bueno, hay niveles de conversación, desde ya que no somos lo mismo y hay diferencias, pero el vínculo es institucional», aclaró Massoni, puntualizando que «cada vez estoy más alejado dentro del marco de las políticas que quieren llevar adelante, no coincidía con la Ministra de Seguridad anterior por su inoperancia, y ahora me encuentro con que es prácticamente lo mismo, pero con políticas de seguridad y que son claramente opuestas a las que llevo adelante en la provincia de Chubut».