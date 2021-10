Martín Salamanca celebró en el Abierto Ciudad de Puerto Madryn

El comodorense Martín Salamanca dio el gran batacazo del fin de semana al obtener el título en el Abierto IRT Ciudad de Puerto Madryn.

En un torneo que contó con 48 participantes y albergó a las principales figuras del ajedrez provincial, el representante de la ciudad petrolera exhibió una muestra de su notable crecimiento para quedarse con el primer lugar en forma merecida.

A sus 17 años, Salamanca se quedó con el IRT madrynense

La emoción invadió a todos los presentes y al mismo vencedor, quien no caía de su asombro: un estruendoso aplauso para el joven ganador de 17 años, Martín Salamanca, al consagrarse campeón del Torneo Abierto IRT de Puerto Madryn, disputado entre viernes y domingo en las instalaciones del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEYOM).

La actuación de Salamanca resultó extraordinaria, mostrando un juego sin fisuras durante el fin de semana que duró la competencia válida para el ranking de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Detrás quedaban varios maestros y cantidad de jugadores extensa experiencia y gran fuerza de juego.

Realizado bajo sistema suizo a 6 rondas, con un tiempo de reflexión de 90 minutos con 30 segundos de incremento, el torneo contó con 50 participantes que llegaron desde diversas localidades de la Provincia, incluyendo algunos representantes de otras zonas del país. Salamanca cosechó 5 unidades, superando por sistema de desempate al campeón provincial Juan Cruz Arias y al múltiple campeón de Trelew Eugenio Crespo, quienes lo secundaron en el podio.

La nómina de premios la completaron el MF madrynense Jorge Sabas, el también local Gustavo Slomka y el joven Valentín Palma de la localidad de Pigüe (provincia de Buenos Aires). Los premios especiales fueron para Matías Handsztok, de Bariloche (mejor sub 18); Tomás Laly (mejor del Círculo Peones del Sur de Puerto Madryn); Germán Harriet de Comodoro Rivadavia (mejor ELO sub 1800); Marzo Lucero (mejor ELO sub 1500).

La actividad, que aspira a consolidarse como un clásico del ajedrez patagónico, fue organizada por el Círculo de Ajedrez Peones del Sur, con la colaboración de la Federación de Ajedrez Chubutense. Gustavo Meoqui, actual presidente de la entidad local, manifestó su conformidad con el desarrollo del evento y “el reconocimiento a la Municipalidad de Puerto Madryn, al Seyom, Aluar e Iberconsa Argentina, por el acompañamiento para que el ajedrez de la ciudad pueda continuar creciendo, así como a Laura Fugellie quien se encargó de registrar fotográficamente cada uno de los momentos importantes”.

El arbitraje estuvo a cargo del trelewense Marcos Pirola, quien tuvo un excelente desempeño en la gestión de cada una de las rondas de juego. Igualmente, los participantes vivieron un fin de semana de sana competencia y disfrutando en los tiempos de descanso las bondades de la ciudad balnearia durante el fin de semana largo.

AJEDREZ – TORNEO IRT CIUDAD DE PUERTO MADRYN

Clasificación Final después de 6 rondas (primeros 10 puestos)

Rk. Nombre ELO Pts. Des 2 Des 3

1 Salamanca Martin 1886 5 22 23,5

2 Arias Juan Cruz 2277 5 21 24,5

3 Crespo Eugenio 2185 5 18,5 20,5

4 Sabas Jorge 2177 4,5 20,5 22

5 Slomka Gustavo 1998 4,5 19 20

6 Palma Valentín 1286 4,5 17 19,5

7 Salinas Lautaro 1905 4 20 20,5

8 Lorelli Daniel 2078 4 19,5 22

9 Lucero Daniel 0 4 18 20,5

10 Aguilar Andrés 2274 4 18 20