Mario Moccia sucedió a Werthein en el Comité Olímpico Argentino

Este lunes, se realizó la Asamblea Especial del Concejo Ejecutivo del Comité Olímpico Argentino en la que se dio la asunción de Mario Moccia como nuevo presidente de esta institución.

Moccia, es un referente deportivo que llega desde la Confederación Argentina de Handball, tras muchos años a cargo de tal disciplina a nivel nacional y ahora, en su CD, estará acompañado por grandes representantes argentinos como Walter Pérez y Paula Pareto como autoridades de la Comisión de Atletas.

Asunción del nuevo presidente del COA: Mario Moccia

En la Sede del Club Hípico Argentino se realizó la Asamblea Especial del Consejo Ejecutivo del Comité Olímpico Argentino (COA) que eligió al Lic. Mario Moccia como presidente de la institución para el período 2021-2025.

De esta manera, Moccia, quién es vicepresidente 1º de Panam Sports (2020-2024), vicepresidente 1º de la Organización Deportiva Suramericana (2019-2023), secretario general del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) (2017-2021), se convertirá en el mandatario número 21 de la prestigiosa entidad en la que ejerció la secretaría general durante los últimos tres ciclos (2009-2013, 2013-2017 y 2017-2021).

En su nuevo rol como líder de la institución rectora del olimpismo en Argentina, Mario Moccia dijo: “quiero agradecer la confianza y decir que fueron muy importantes para mí estos doce años que compartimos con Gerardo Werthein y espero seguir por la misma senda durante mi gestión. Realmente es un día especial, que me emociona mucho. Estoy muy feliz de poder presidir este organismo que quiero tanto y con este Estatuto progresista, moderno y de avanzada que Gerardo Werthein nos propuso y que hoy permite que el Comité Olímpico Argentino, a mi modo de ver, sea el más moderno del mundo”.

Con respecto al desafío que tiene el COA por delante, su flamante presidente subrayó: “Este equipo tiene representación de todas las partes para poder articular con espíritu abarcativo los próximos cuatro años teniendo en cuanta la igualdad de género, la representación de atletas y de las distintas disciplinas deportivas de verano y de invierno”.

“Mario, me enseñaste mucho. Tu paciencia, tu conocimiento, cómo estructurar las cosas. Siempre fuiste un compañero humilde y leal, con principios que tienen que ver con tus creencias y que nunca dejaste de practicarlos. Tu lealtad, tu humildad, tu sabiduría y tus conocimientos son los que te llevan a ser el nuevo presidente del Comité Olímpico Argentino. Estoy seguro de que vas a hacer una gran carrera y qué vas a liderar a este equipo para hacer las cosas todavía mejor y con más éxito de lo que me tocó a mí. Te dejamos una plataforma, pero creo que vos tenés todos los atributos para continuarla y seguirla. Ahora, yo me coloco en el lugar que me corresponde para ayudarte, fundamentalmente cuando las cosas sean difíciles. Sabes que vas a poder contar conmigo”, fueron las sentidas palabras de Werthein para su sucesor.

Según establece el Estatuto del COA, integran la Mesa Directiva el miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) en Argentina, Gerardo Werthein; el presidente de la Comisión de Atletas Walter Pérez, al que le corresponde asumir como vicepresidente 2°; y la delegada de la Comisión de Atletas, Dra. Paula Pareto.

De esta forma, la Mesa Directoria del COA para el período 2021-2025 quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente

Lic. Mario MOCCIA (Miembro Permanente/Handball)

Vicepresidente 1°

Dra. Alicia MASONI de MOREA (Miembro Permanente/Tenis)

Vicepresidente 2°

Sr. Walter PÉREZ (Presidente Comisión de Atletas)

Vicepresidente 3°

Sr. Marcelo ACHILE (Fútbol)

Secretario General

My. Lic. Víctor Sergio GROUPIERRE (Esgrima)

Prosecretario

Lic. Mariano ROGRIGUEZ GIESSO (Ski y Andinismo)

Tesorero

Lic. Carlos Gabriel FERREA (Handball)

Protesorera

Lic. Laura MARTINEL (Judo)

Secretario de Actas

Lic. Mabel ROCA (Netball)

Vocal 1º

Lic. Gregorio WERTHEIN (Ecuestre)

Vocal 2º

Lic. María Julia GARISOAIN (Motociclismo)

Vocal 3º

Dr. Aníbal Domingo FERNÁNDEZ (Hockey sobre Césped)

Representante Atletas

Dra. Paula PARETO (Judo)