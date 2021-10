Madryn: el lunes comienza un juicio por grooming

Lucas Lautaro Díaz, de 22 años, será juzgado a partir del lunes por la presunta comisión del delito de “grooming” cometido contra una niña de 12 años. El joven, a través de un perfil de Facebook falso, contactó a la preadolescente a quien le hizo propuestas para mantener relaciones sexuales.

Las fiscales Alex Williams y Juan Pablo Santos presentaron la acusación para que la causa vaya a juicio por los delitos de contacto por medios cibernéticos con menores de edad con fines sexuales o, como se lo conoce, “grooming”. “El grooming busca preparar el terreno para el abuso sexual”, indicaron desde la Fiscalía.

Según la acusación, en el mes de diciembre, Díaz, a través del perfil falso de “Gabriel Rosas”, contactó a la niña de 12 años y luego de varias charlas le propuso mantener relaciones sexuales y la familia de la niña hizo la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

Pruebas

“A partir de dicha denuncia se realizaron diferentes pesquisas con la finalidad de establecer la verdadera identidad de la persona que se ocultaba bajo el perfil apócrifo de «Gabriel Rosa” y se logró revelar que se trataba de Díaz, un joven de 20 años. Se efectuaron allanamientos y se secuestró el celular desde donde se mandaron los mensajes, que fue peritado y confirmó la situación”, explicaron desde la Fiscalía.

Entre las pruebas aportadas por los fiscales se encuentran algunos de los mensajes que el imputado enviaba a la niña: “me encantaría tomar un helado con vos”, para luego realizarle propuestas de índole sexual.

Respecto al delito de grooming, los fiscales explicaron que “es un acoso ejercido por un adulto que realiza acciones para establecer una relación y un control emocional sobre el niño o niña con el fin de “preparar el terreno” para el abuso sexual del menor”.

El juicio comenzará el lunes ante la jueza Patricia Asaro. El delito está previsto con una pena desde los seis meses de prisión para “la persona mayor de edad que tomare contacto con una persona menor de mediante conversaciones o relatos de contenido sexual”.

¿Cómo prevenir el grooming?

Los especialistas recomiendan a los padres dialogar constantemente con los hijos para saber cómo usan la tecnología y explicarles que no deben compartir información personal, así como los peligros que puede ocasionar agregar personas que no conozcan a sus redes sociales.

Desde la Fiscalía, el abogado Fernando Blanco indicó que “se recomienda no borrar ningún contenido del teléfono o la computadora que se recibieron, ya que las conversaciones, las imágenes y los videos que se hayan intercambiado con el acosador, se pueden utilizar como pruebas. También es importante sacar fotos o capturas de pantalla para almacenar esta información en algún otro dispositivo”. Y brinda un dato: “No amenazar al acosador dado que esta actitud puede dificultar la investigación, debido a que puede borrar el perfil y generar una pérdida de información”. “El grooming es un delito, por lo que se debe realizar la denuncia para iniciar la investigación del caso. La denuncia puede hacerse en una comisaría o en la Fiscalía, tanto de manera personal o de forma online”, cerró.