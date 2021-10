Madryn cayó en San Juan

Por 1 a 0, el Deportivo Madryn cayó esta tarde ante Sportivo Peñarol de San Juan, en el encuentro válido por la 28° fecha del Torneo Federal A.

Francisco De Souza, a los 11 minutos del primer tiempo, marcó el gol que le daría la victoria al conjunto sanjuanino; en tanto que Madryn tuvo la chance de igualar sobre el final del juego, pero el arquero Pave, le atajó el penal a Fabio Giménez.

Traspié del líder en tierras cuyanas

El líder de la Zona A del Torneo Federal A, el Deportivo Madryn, perdió esta tarde ante Sportivo Peñarol en San Juan en el partido valido por la 28° Fecha del certamen: fue por 1 a 0 con el gol anotado por Francisco De Souza.

Cuando corrían 11 minutos del primer tiempo, el delantero del equipo sanjuanino puso en ventaja a su equipo, pegando primero a un conjunto “Aurinegro” que, con el paso de los minutos y acusando el golpe, fue en búsqueda de la igualdad y mejoro en su juego pero no pudo concretarlo.

En el segundo tiempo, con algunas variantes a la vez, con los ingresos de Sebastián Jeldres y Rodrigo Migone, mas con Marcos Pérez en el mediocampo ante la contusión sufrida por Cozzoni, “El Depo” se hizo dueño del balón y creó llegadas al área rival que no pudo concretar por ineficacia como así también por la buena intervención de la defensa local y las respuestas del arquero Pave.

De hecho, a los 47 del segundo tiempo, sobre tiempo adicional, el conjunto que comanda Ricardo Pancaldo tuvo la chance de la igualdad, cuando hubo mano en el área por parte del jugador sanjuanino Lucas Fernández y el árbitro del partido José Díaz, cobró penal. Allí, tomo el balón Fabio Giménez, quien no pudo cambiarlo por gol ya que nuevamente el golero de Peñarol, Diego Pave le contuvo el remate y sostuvo el 1 -0 a favor de los locales.

De esta forma, fue victoria de Sportivo Peñarol de San Juan que tal como sucedió en la primera rueda, fue un hueso duro de roer para el Deportivo Madryn, al que no pudo superar y terminó quedándose con tres puntos claves en la recta final de la fase clasificatoria.

Vale destacar que si Madryn ganaba este partido, lograba su pasaje a la Final del Torneo a jugar ante el primero de la Zona B. Ahora, deberá renovar energías para recibir el próximo fin de semana a Estudiantes de San Luis, para poder concretar el pase al partido por el primer ascenso a la Primera Nacional.