Madryn buscará reunir ex combatientes de todo el país en 2022

Durante la mañana del jueves se reunió, en instalaciones de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, la comisión que tiene a su cargo organizar lo que será el evento denominado: “El Regreso: 40 años de Malvinas – La llama no se apaga”.

De esta planificación participan, además de la APPM, representantes del Centro de Veteranos de Guerra de nuestra Ciudad, el Municipio, la Prefectura Naval Argentina, la Armada Argentina y la Cámara de Comercio (CAMAD).

En este encuentro se comenzaron a trazar diferentes propuestas en cuanto a las actividades que tendrán lugar en el marco del evento y se analizaron las posibilidades de conseguir beneficios para aquellos Héroes de Malvinas que visiten la ciudad en esa fecha.

Tal como sucedió en el año 2019, se busca congregar a ex combatientes de todo el país, no solo para rendirles el homenaje que merecen, sino también para darles la posibilidad de volver a encontrarse, tantos años después, en el lugar donde la mayoría de ellos regresaron a nuestro país.