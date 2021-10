Madryn: apuñaló a su ex y le robó el celular

Un hombre de 41 años fue detenido esta madrugada luego de agredir a su ex pareja con un cuchillo y robarle su teléfono celular. Minutos antes de las cinco de la mañana, personal policial que realizaba un patrullaje por por la calle Río Mayo recibe un pedido de auxilio por parte de una mujer que les muestra una herida de arma blanca en su espalda. Allí, la víctima explicó que su ex pareja, P.E.R., se encontraba en su vivienda, luego discutieron y el agresor la lastimó con un cuchillo y luego le sustrajo su teléfono celular.

A partir de ahí, los efectivos realizaron un rastrillaje por la zona y finalmente lograron detenerlo en la calle Perú al 800. El hombre fue imputado del delito de robo agravado por el uso de arma blanca y la mujer trasladada al hospital Ísola donde fue dada de alta unas horas después.